Губерниев: Биатлонистам России в Австрии предъявлены уголовные обвинения

Телекомментатор Дмитрий Губерниев заявил, что биатлонистам сборной России в Австрии предъявлены уголовные обвинения в нарушении антидопинговых правил. Об этом журналист написал в своем инстаграме .



Дмитрий Губерниев. Фото: twitter.com/RT_russian

— Утро началось в огне. Прямые включения и много комментариев. Если кто не понял, ситуация вокруг сборной России по биатлону тяжелая. И здесь, несмотря на странные просьбы австрийских властей держать все в тайне, нам поможет максимальная открытость по данному делу, общение со СМИ и ответы на все вопросы. Еще раз: предъявлены уголовные обвинения в нарушении антидопинговых правил. Мы, со своей стороны, поможем ребятам максимально. За нами Россия! — написал Дмитрий Губерниев.