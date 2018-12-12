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«Лучший фильм многострадальной киновселенной DC». Что критики думают о премьерном «Аквамене»

13.12.2018 12:44 — Разное | Tut.by  
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Сегодня, 13 декабря, в прокат выходит «Аквамен» — американский супергеройский боевик из вселенной комиксов DC режиссера Джеймса Вана. Главную роль исполнил Джейсон Момоа, в картине сыграли Эмбер Херд, Николь Кидман и Уиллем Дефо. Мы подсмотрели, что кинокритики думают о премьере.

Когда: с 13 декабря.

Где: во всех кинотеатрах.

Сколько: от 4 рублей.

О чем кино: Артур Карри был сыном работника маяка и женщины по имени Атланна. Артур уже в подростковом возрасте демонстрировал невероятную силу и скорость, а также возможность дышать под водой и разговаривать с рыбами. Будучи при смерти, Атланна раскрыла мальчику правду: она была Королевой Атлантиды, находившейся в изгнании, и пообещала, что однажды Артур станет правителем семи морей. Его отец дал ему образование и научил управлять своими возможностями, что в конечном итоге помогло ему стать героем по имени Аквамен.

Variety:

Аквамен переживает свое собственное приключение, и это своего рода шок, что он не отстой, но только если вы готовы провести два часа, во время которых формируется мир, после чего фильм заканчивается.

«Медуза»:

В «Аквамене» вы не найдете того, что стало в последнее десятилетие считаться обязательными атрибутами успешного кинокомикса. Нет постмодернистской многослойности. Нет многозначительных подмигиваний. Нет политической целесообразности: если герой в своем первом подвиге спасает подлодку с русскими моряками, это не намек на «Курск». Так себе здесь и с политкорректностью: например, единственный беспросветный злодей — чернокожий. С другой стороны, у большинства других персонажей и вовсе жабры, ласты, щупальца и хвосты. Женщины здесь возмутительно женственны, мужчины невыносимо мужественны, сюжет рудиментарно примитивен и от этого особо величественен. Можно сколько угодно этим возмущаться, но противостоять силе такого видения мира невозможно.

InterMedia:

«Аквамен» заметную часть экранного времени стойко ассоциируется с Индианой Джонсом из-за сюжетообразующего поиска сокровищ и разгадывания загадок. Это даже хорошо — фильм старается дистанцироваться от того, чтобы выглядеть очередным блокбастером по комиксам, хотя по-прежнему только им и является. Но добавьте к этому внезапный гуманистический и экологический подтекст, придающий глубины, — и получится, пожалуй, лучший фильм многострадальной киновселенной DC на сегодняшний момент.

Slant Magazine:

Фильм, который зачастую бывает красочным и занятым по какой-либо причине, кажется, осмелится насмехаться над миром самого смехотворного супергероя комиксов.

We Got This Covered:

«Аквамен» — это творчески амбициозный супергеройский фильм без правил, который является скорее позитивным, чем негативным, поскольку видение Джеймса Вана реализует подводное лазерное световое зрелище, в котором DCEU так отчаянно нуждается сейчас.

«Российская газета»:

Какие вообще могут быть вопросы к логике содержания, когда здесь есть осьминог, который играет на барабанах? А также армия людей-крабов из South Park, остров с динозаврами из «Парка Юрского периода», пираты, промышляющие грабежом подлодок (ну, вы знаете этих пиратов, промышляющих грабежами подлодок), лавкрафтианские хтонические чудища и так далее.

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***

8 декабря в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на ледовое шоу Ильи Авербуха «Щелкунчик и мышиный король», которое пройдет 15 декабря в «Минск-Арене». Счастливчикам билеты достанутся бесплатно. Победители будут объявлены 14 декабря.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня, 13 декабря, в прокат выходит «Аквамен» - американский супергеройский боевик из вселенной комиксов DC режиссера Джеймса Вана. Мы подсмотрели, что кинокритики...
 
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