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В Волковыске Audi сбила пешехода
13.12.2018 — Разное | Новости Волковыска
В Волковыске автомобиль «Ауди-80» наехал на женщину, которая переходила проезжую часть по «зебре» в районе волковысского хлебозавода.
Авария произошла сегодня около 8 часов по ул. Зенитчиков.
В результате ДТП женщину госпитализировали с подозрением на перелом бедра. Проводится проверка.
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В Волковыске автомобиль «Ауди-80» наехал на женщину, которая переходила проезжую часть по «зебре» в районе волковысского...
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