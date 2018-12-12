В Волковыске Audi сбила пешехода





В Волковыске автомобиль «Ауди-80» наехал на женщину, которая переходила проезжую часть по «зебре» в районе волковысского хлебозавода.

Авария произошла сегодня около 8 часов по ул. Зенитчиков.

В результате ДТП женщину госпитализировали с подозрением на перелом бедра. Проводится проверка.