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«Он сбил людей, а я сижу за двоих». Почему после двойного наезда срок получил один водитель
«Почему за двойной наезд на пешехода наказали только меня, а второй водитель оказался ни при чем?» — отрабатывая срок на «химии», постоянно задает себе этот вопрос и не находит на него ответа Владимир Шешко из Любани. В 2016-м парень переехал лежащего на дороге пешехода, которого до этого сбил другой автомобиль. Дела в отношении двух водителей были разделены и велись отдельно. В результате Владимир был осужден, а первый водитель, на тот момент курсант академии МВД, Виктор получил административное наказание.
«Лежащего на дороге человека увидел слишком поздно…»
Спустя два года после аварии в Любани нет-нет да и вспомнят это громкое дело. Уж очень неоднозначно воспринимается со стороны приговор.
— ДТП совершили два водителя, но уголовный срок дали одному, нашему Вовке, — делятся наболевшим с AUTO.TUT.BY родственники осужденного парня. — Он в свою защиту на суде и сказать-то толком ничего не мог — растерялся, наверное. Вова простой хлопец, работяга, может, и не знал, что это очень важно… Зато водитель, который первым сбил пешехода, Виктор Дубицкий, отделался административкой, как ездил, так и ездит за рулем, окончил академию МВД, работает у нас в милиции. Как же так получилось?
Сам Владимир рассказывать журналистам об аварии, следствии и суде сначала отказывался — «зачем ворошить прошлое, поскорее бы все забыть». Однако, немного поразмышляв, передумал: «Может это что-то изменит».
— Это была суббота. Общался с друзьями. Они выпивали, а я нет, — вспоминает Владимир о том, что происходило до аварии. — Потом ребята попросили, чтобы я сел за руль «жигулей» одного из приятелей и подвез их в одно место. Мне что, тяжело? Согласился…
Путь Владимира лежал через улицу Первомайскую, где за несколько минут до проезда «жигулей» и произошла авария.
Владимир говорит, что когда проезжал по улице Первомайской, отметил про себя, что было очень темно — фонари с той стороны дороги, где он ехал, не горели.
— Впереди была зебра, по ней заканчивали переходить дорогу пешеходы. На тротуаре был какой-то человек, он махал рукой — а чего махал, непонятно…
За несколько метров до пешеходного перехода водитель и сидящий рядом пассажир закричали от неожиданности: свет фар выхватил из темноты лежащего на проезжей части человека.
— Я резко ударил по тормозам, но избежать наезда уже не смог. Колеса машины наехали на человека, и он оказался под днищем «жигулей»…
Второй пешеход, Александр, который получил от наезда первой машины сотрясение мозга и ушибы ноги, рассказал AUTO.TUT.BY, что с погибшим впоследствии Стасом они уже почти дошли по зебре до середины дороги, когда на них налетела Toyota.
— Он, видно, хотел проскочить мимо нас, но зацепил, — предполагает парень. — После наезда я на какое-то время потерял сознание. Очнулся на дороге я один, никого возле меня не было, вижу — на Стаса другая машина наезжает.
После наезда Александра доставили в больницу, но на следующий день он решил вернуться домой.
«Две экспертизы — а выводы разные»
Сразу после ДТП обоих водителей доставили на медосвидетельствование — они были трезвы. Потом разбирательство проходило в ГАИ.
— Дубицкий был в ГАИ минут двадцать, и его отпустили, а меня продержали не меньше четырех часов. Мне это показалось немного странным, — вспоминает Владимир.
Материалы дела по ДТП в Любани передали в УСК по Минской области.
— Следователю я рассказал, что увидел лежащего на дороге человека в самый последний момент. Он лежал не на переходе и буквально слился с цветом асфальта, потому что был одет в темное, без фликеров. Но странно, что водитель, который сбил парня, не обозначил лежащего человека, лишь поставил знак аварийной остановки после своей машины — по ПДД он обязан был это сделать. Да и моего наезда в этом случае не было бы. — уверен Владимир. — Я видел, что на встречке стояла на аварийках какая-то машина, но мало ли чего водитель остановился.
Как позже установит следствие, «жигули» ехали со скоростью 39,5 км/ч, а Toyota — 40,3 км/ч. От удара Toyota один пешеход отлетел более чем на 10 метров. Эксперты установили, что оба водителя имели техническую возможность остановиться и не совершить наезд на пешеходов, а водитель ВАЗ мог видеть лежащего на дороге человека за 44 метра.
— Когда проводился следственный эксперимент, его условия не соответствовали тем, что были в момент аварии. Об этом по моей просьбе сделали отметку в протоколе, но что с этим делать дальше, я не знал, юридически не подкован, — вздыхает Владимир.
— После аварии в левой части Toyota был поврежден капот, фара, ветровое стекло, стойка и зеркало заднего вида. В «жигулях» повреждений не было. Были проведены две судебно-медицинские экспертизы: одна вскоре после смерти пострадавшего — осенью 2016 года, повторная — летом 2017 года, для чего понадобилась эксгумация тела, — говорит Владимир Шешко.
В первой судмедэкспертизе отмечено, что пешеход получил удар по ноге выступающими частями движущегося авто в то время, когда находился в вертикальном положении. Потом парень упал на автомобиль — это могло быть причиной тяжких, с проломлением черепа, травмами головы, переломами ребер. Во время отбрасывания пострадавшего на встречку также могли травмироваться голова, ребра, таз и конечности. Из-за полученных травм при первом наезде потерпевший двигаться не мог. После чего на лежащего пешехода наехали «жигули», которые также могли травмировать человека в области таза и нижней части туловища.
— Эксперт сделал вывод, что смерть наступила в результате сочетанной травмы и травматического шока. Вопрос: могла ли произойти гибель и без вторичного наезда?
Следователь назначил эксгумацию и повторную экспертизу. В основном эксперты должны были ответить на вопросы, касающиеся наезда на пострадавшего «жигулей»: какие телесные повреждения причинил человеку ВАЗ при переезде тела, к какой степени тяжести они относятся, мог ли из-за этих травм погибнуть пешеход?
Три эксперта пришли к выводу, что переломы костей таза и нижних конечностей пострадавшего образовались в результате переезда автомобилем, не исключено, что единичные повреждения образовались в комплексе в результате столкновения пешехода с Toyota. Специалисты не смогли разделить и наверняка определить, какие по тяжести травмы причинил ВАЗ.
Эксперты сообщили, что травмы таза и нижних конечностей потерпевшего — это часть совокупности телесных повреждений, явившихся непосредственной причиной смерти. Ответить, находятся ли эти повреждения в прямой связи со смертью пешехода, не представляется возможным.
— Я предполагал, что если экспертиза не знает, от чего именно погиб пешеход, то отвечать за наезд и смерть человека я и Дубицкий будем вместе.
«На скамье подсудимых я был один»
— Незадолго до того, как передать дело в суд, я узнал, что следователь разделил его на два производства: одно в отношении меня, второе — в отношении Виктора. Все произошло так быстро, что мы даже не успели высказать протест, поэтому в суде я был единственным подозреваемым, — говорит Владимир Шешко.
Адвокат Юлия Старикович, выступавшая в качестве защитника Владимира на суде, отмечала на процессе, что нельзя эти два дела рассматривать отдельно друг от друга — ведь смерть потерпевшего находится в причинной связи от наезда двух автомобилей. Тем не менее, рассмотрение дела продолжалось.
— В суде о наезде на двух людей на зебре первой машиной и речи не велось! Водитель Виктор Дубицкий приходил на заседания в качестве свидетеля. Приходила и потерпевшая: родная сестра погибшего парня Алина. Она заявила иск к владельцу «жигулей» о материальной компенсации морального вреда.
В итоге суд Любанского района признал Владимира Шешко виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, и назначил ему наказание в виде ограничения свободы на срок три года без направления в исправительное учреждение, так называемая «домашняя химия».
— В суде виновным я себя не признал, потому что всю вину за последствия аварии возложили на одного меня. Считаю, что если бы первый водитель обозначил после аварии пострадавшего, я бы не совершил повторный наезд. В то же время я понимаю, что стал невольным участником страшной трагедии, но не согласен с тем, что стал единственным виноватым, — говорит Владимир.
«Он сбил людей и невиновен, а мне срок»
А через некоторое время Владимир узнал, что уголовное преследование первого водителя по факту наезда на пешеходов прекращено в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Материал дела был направлен в Любанский РОВД для проведения дополнительной проверки и привлечения Дубицкого к административной ответственности.
— Конечно я был в шоке от этого сообщения. Он сбил людей на зебре и ему административка? Начали жаловаться во все инстанции: областную и генеральную прокуратуры, академию МВД.
Так как дела разделены, Владимир и его адвокат не могли узнать детали расследования наезда Виктора Дубицкого на людей и основания для принятия такого решения следствием.
— Может, та сторона выплатила какую-то сумму денег пострадавшим и они теперь претензий не имеют? — предполагает Владимир.
— Конечно, дело может быть прекращено при примирении сторон и наличии легких телесных повреждений. Но судебная практика идет по другому пути — такие дела за примирением сторон не прекращают. В этом ДТП было два сбитых пешехода и тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть одного из них, — говорит адвокат.
Выживший в аварии пешеход Александр рассказал, что «никакой материальной компенсации ему не предлагали и вообще никто не звонил», сам же он иск в суд на выплату материальной компенсации морального вреда не подавал.
— Вызывали меня только в качестве свидетеля на опрос и в суд по делу второго водителя — Шешко, которого потом осудили. Как разбирались с первым водителем и как он был наказан — даже не знаю. Платил ли Дубицкий деньги сестре Стаса я тоже не знаю.
Узнать у сестры погибшего ответы на эти и другие вопросы не удалось — женщина на связь с журналистом не вышла.
Владимир Шешко подавал апелляцию в Минский областной суд — надеялся, что наказание ему смягчат, так как не доказано, что смерть пешехода наступила именно в результате его неосторожных действий.
В суд Минской области отправила жалобу и сестра погибшего парня: она посчитала приговор в отношении Владимира мягким и просила назначить справедливое наказание, отвечающее тяжести содеянного.
Минский областной суд решение районного суда в отношении Шешко изменил на более строгие — с отбыванием трехлетнего наказания в исправительном учреждении открытого типа.
«Все решал суд…»
— Сейчас я отбываю срок: работаю на заводе в Минске. Через интернет и от родных я узнал, что Виктор Дубицкий закончил академию МВД, сейчас работает в ОБЭП Любанского РОВД, строит карьеру, продолжает ездить на машине… Обидно и неприятно, — вздыхает Владимир Шешко.
AUTO.TUT.BY удалось пообщаться и с Виктором Дубицким. Впрочем, парень был немногословен и подробно распространяться о расследовании дела не стал.
— Занималось расследованием областное УСК, Главный комитет судебных экспертиз. На протяжении всего времени, когда велось следствие, проходило очень много экспертиз, чтобы установить причинно-следственную связь того, какой ущерб нанес я, какой Владимир. Все решал суд. В отношении меня отказали в возбуждении уголовного дела, я был привлечен к административной ответственности, к какой — сказать не могу.
В УСК по Минской области не удалось получить комментарий о том, почему в отношении водителя Дубицкого не было возбуждено уголовное дело.
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«Почему за двойной наезд на пешехода срок дали только мне, а Витя оказался ни при чем?» - отрабатывая срок на «химии» все задает себе вопрос и не находит на него...
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