"Помогите, дети замерзают!" В светлогорской многоэтажке люди живут без отопления

Ранак многодетная мама Марина, проживающая в Светлогорске по адресу улица Стефановского, дом 4. "Помогите, мои дети замерзают!" Именно с такими словами в понедельник, 10 декабря, позвонила в редакцию газетымногодетная мама Марина, проживающая в Светлогорске по адресу улица Стефановского, дом 4.





Нам показалось, что в квартире у Марины не очень холодно, особенно когда заходишь с улицы. «Топим газом», – коротко прокомментировала мама четырех детей.





Младший, а ему всего год и восемь месяцев, был закутан в теплую курточку, колготы, штанишки и обут в домашние валенки. Батареи были холодными во всех комнатах.

#1#

Как оказалось, полностью батареи отключились в понедельник, 10 декабря. Однако, проблемы с теплом тянулись с прошлого года:





– Я вызываю аварийщиков, а мне говорят, что так и надо. Вроде как ТЭЦ виновата, потом оказалось, что не ТЭЦ, а кто-то другой. Ту зиму мерзли, теперь и в этом году проблемы.





Марина не хотела жаловаться. Как она сама объяснила, не любит этого, «что я – бабка возле подъезда». Но терпение лопнуло, когда начали болеть дети.





Марина не единственная, у кого проблемы с теплом в квартире. Любовь Дзыгун, мама семерых детей, тоже живет в этом же подъезде, в 19 квартире. Она обратилась с заявкой в службу 115 (аварийно-диспетчерскую службу) еще в пятницу, 7 декабря. До этого она сидела ПОЛНОСТЬЮ БЕЗ ОТОПЛЕНИЯ целую неделю.





– Позвонила, мне сказали, что заявку приняли. Только в пятницу никто не пришел, ничего не делали и в субботу, и в воскресенье. Говорят, мы в выходные не работаем!





В понедельник батареи продолжал оставаться ледяными. Любовь отапливала квартиру с помощью газовой плиты и продолжала надеяться, что коммунальщики не оставят ее в беде посреди зимы с детьми, младшему из которых всего четыре года.





Весь понедельник 10 декабря многодетные мамы, как говорится, «наяривали» по телефону в аварийную службу в которую дозвониться, кстати, весьма проблематично. Мы сами пытались выяснить, что происходит, и в течение нескольких часов слышали одно и то же: «В данный момент линия недоступна».





Наступило утро вторника. Марина позвонила нам и рассказала, что аварийные бригады добрались-таки до нее в понедельник вечером.





-То появлялись, то исчезали. То ли делали, то ли не делали. Последний раз заглянули в квартиру около 11 вечера. Батареи вроде бы начали теплеть, но температура была такой, «летней». Говорят, ждите, скоро «продавит».





Не «продавило». Температура воды в системах отопления не повысилась. Во вторник, 11 декабря, мы решили связаться с начальником аварийно-ремонтного цеха КЖУП «Светочь» Игорем Балабановым.





– Все в порядке. В 1-ой квартире (у Марины, мамы четверых детей) градусник показывает 24 градуса в одной комнате, и 22 градуса – в других. Проблема решена, все работает.





Почти сразу же позвонила Марина и снова позвала нас к себе.





– Приезжайте, больше нету сил с ними разговаривать, – плакала в трубку молодая женщина. – Батареи еле теплые, и они такими останутся и в морозы. А начальник их говорит, что «вот будут морозы, тогда и зовите». А их разве дозовешься!





Мы приехали на зов и столкнулись с заместителем главного инженера КЖУП Светочь Иваном Жабченко.





– Почему плачут многодетные матери, почему такое отношение к людям?





– Делаем, что можем. Виновные будут наказаны, проблемы будут решены.





Работник коммунхоза в долгие разговоры вступать не желал.





– Ответьте хотя бы, почему человек с пятницы ждет вашу бригаду, сидит с детьми абсолютно без тепла в декабре, посреди зимы?





– Мы приехали, когда поступила заявка. Я за службу 115 не отвечаю. Им звоните и у них выясняйте.





Делать нечего. Мы снова попытались связаться с неуловимой диспетчерской, и снова услышали знакомый ответ: «В данный момент линия недоступна».





Пришлось отправиться к диспетчерам непосредственно на место работы. Уж очень хотелось получить ответы на извечные вопросы: «Кто виноват?» и «Что делать?».





В аварийно-диспетчерской службе, расположенной в здании так называемого водоканала, было тепло и уютно.

#2#

Две милые дамы ответили, что начальника их подразделения, Галины Анатольевны Лобузовой, в данный момент на месте нет, «уехала в контору» (в головное здание КЖУП «Светочь»).





Однако, на вопросы ответить не отказались. И пояснили, что заявки с адреса улица Стефановского они принимали. И в понедельник, 10 декабря, и в пятницу, 7 декабря, о чем имеются соответствующие записи.

Заявки, уверили нас дамы, добросовестно были ими переданы в аварийно-ремонтный цех. А что дальше – они не знают и не ведают, не их забота.





Ну, а мы, раз все-таки попали в святая святых, в место, где собственно и находится такая труднодоступная служба 115, не могли не поинтересоваться, почему же так трудно до них дозвониться. Особенно, в аварийных ситуациях.





– Мы работаем, принимаем заявки. Просто линии у нас три, одна сейчас не работает. А теперь и вторая не работает, мы уже заявку дали в Белтелеком, чтобы сделали. Сейчас, пока мы принимаем заявку у одного человека, второму автоответчик говорит, мол, линия недоступна.





Женщины показывали, что они трудятся, и журналы демонстрировали. Но как-то было странно, что на город в почти 70 тыс. населения есть всего одна рабочая линия по авариям. И вот взять хотя бы сегодня. День обычный, и ЧП никаких, тьфу-тьфу, нет. А дозвониться все-равно невозможно.





Что уж говорить, если в городе, к примеру, отопление начинают подключать, и у вас батареи «завоздушило». Светлогорцы знают, что в «аварийку» не дозвониться, хоть сутки трубку от уха не отнимай.





Собственно, внятного ответа на волнующие вопросы мы и здесь не добились.





Вроде бы все работают, и все выполняют свои обязанности: 115 своевременно принимает заявки, а по этим заявкам, тоже вроде бы вовремя, приезжает и устраняет проблемы аварийная бригада.





А обычные люди видят другое. Видят и задают вполне резонные вопросы: почему мама семерых детей, которая вовремя оплачивает коммунальные услуги, не может дождаться помощи? Почему дети и взрослые должны спать в одежде и топить квартиры с помощью газовой плиты?













P. S. В среду, 12 декабря, в телефонном разговоре, жильцы сообщили, что существенных изменений они пока не ощутили, но по 115 им сказали, что аварийные бригады продолжают работу.