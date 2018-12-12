В двух словах - есть указание обеспечить подобными точками продаж никотиновой продукции остановочные пункты общественного транспорта по всей стране. И это при том, что курить на остановочных пунктах в Беларуси нельзя!





virtualbrest.by , такой киоск появился не просто на очередной остановке, а прямо на... велосипедной дорожке. Но это еще не весь беспредел. Как обнаружил, такой киоск появился не просто на очередной остановке, а прямо на... велосипедной дорожке.





А ведь велосипедисты, как мы знаем - не пьют, не курят, не платят дорожный налог, не оплачивают проезд в транспорте и вообще ведут здоровый образ жизни (злые языки шутят, что этим они подрывают экономику страны). И тут уже пройти (проехать) мимо нелегко.













По информации Управления архитекторы Бресткого горисполкома: для филиала "Брест-табак" СЗАО "ЭНЕРГО-ОИЛ" место установки ларька было определено Управлением архитектуры, Администрацией района по согласованию с заказчиком.





Но они его поставили самостоятельно и преждевременно без учёта проектной документации. В связи с данным нарушением подготовлено предписание для его устранения.





tut.by , что «Табакерку» в его городе установили прямо на территории детского автогородка. Но и это еще ничего по сравнению с тем, где ставят такие киоски на Гомельщине. Вячеслав из Жлобина рассказал, что









«Территория автогородка представляет собой огороженную площадку, внутри которой расположена зеленая лужайка, где в летней период времени работают детские надувные аттракционы. По периметру площадки оборудована детская проезжая часть, предназначенная для обучения правилам дорожного движения.

Площадка используется детьми для катания на роликовых коньках и велосипедах. Теперь на территории площадки стоит „Табакерка“. Причем киоск занимает часть разметки детской дороги», — рассказал Вячеслав.

В Гомеле же киоск по продаже сигарет установили через дорогу от школы № 25.





одному из самых непубличных белорусских бизнесменов - Алексею Олексину . Планируется, что в течение двух лет в Беларуси появится почти 2500 торговых точек по продаже сигарет. Напомним, "Табакерки" по всей стране устанаваливает компания «Энерго-Оил», подконтрольная. Планируется, что



Алексей Олексин раньше был партнером Юрия Чижа. Бывший главный специалист департамента энергоресурсов и нефтепродуктов компании «Белвнешторгинвест», входившей в состав Управления делами президента Беларуси,партнером





сосредоточены на торговле нефтепродуктами, банковской сфере (МТБанк), производстве мясных изделий («Велес-Мит»), девелопменте, логистике и ресторанном бизнесе, а год назад Лукашенко доверил ему еще и торговлю сигаретами . Однако в 2012 году их пути разошлись. Сейчас интересы бизнесменана торговле нефтепродуктами, банковской сфере (МТБанк), производстве мясных изделий («Велес-Мит»), девелопменте, логистике и ресторанном бизнесе, а



