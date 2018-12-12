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Олигархам Лукашенко можно всё: "Табакерки" Олексина устанавливают у школ и на велодорожках!

13.12.2018 11:45 — Разное | Партизан  
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Ларьки "Табакерка" появляются на остановках в городах Беларуси как грибы после дождя. И это при том, что когда-то власти "очистили" остановки от торговых киосков, а Лукашенко на словах агитирует белорусов "за здоровый образ жизни".

Олигархам Лукашенко можно всё: "Табакерки" Олексина устанавливают у школ и на велодорожках!
по всей видимости, именно это и есть олигарх Олексин
В двух словах - есть указание обеспечить подобными точками продаж никотиновой продукции остановочные пункты общественного транспорта по всей стране. И это при том, что курить на остановочных пунктах в Беларуси нельзя!

Но это еще не весь беспредел. Как обнаружил virtualbrest.by, такой киоск появился не просто на очередной остановке, а прямо на... велосипедной дорожке.

А ведь велосипедисты, как мы знаем - не пьют, не курят, не платят дорожный налог, не оплачивают проезд в транспорте и вообще ведут здоровый образ жизни (злые языки шутят, что этим они подрывают экономику страны). И тут уже пройти (проехать) мимо нелегко.



По информации Управления архитекторы Бресткого горисполкома: для филиала "Брест-табак" СЗАО "ЭНЕРГО-ОИЛ" место установки ларька было определено Управлением архитектуры, Администрацией района по согласованию с заказчиком. 

Но они его поставили самостоятельно и преждевременно без учёта проектной документации. В связи с данным нарушением подготовлено предписание для его устранения.

Но и это еще ничего по сравнению с тем, где ставят такие киоски на Гомельщине. Вячеслав из Жлобина рассказал tut.by, что «Табакерку» в его городе установили прямо на территории детского автогородка.



«Территория автогородка представляет собой огороженную площадку, внутри которой расположена зеленая лужайка, где в летней период времени работают детские надувные аттракционы. По периметру площадки оборудована детская проезжая часть, предназначенная для обучения правилам дорожного движения. 

Площадка используется детьми для катания на роликовых коньках и велосипедах. Теперь на территории площадки стоит „Табакерка“. Причем киоск занимает часть разметки детской дороги», — рассказал Вячеслав.

В Гомеле же киоск по продаже сигарет установили через дорогу от школы № 25.



Напомним, "Табакерки" по всей стране устанаваливает компания «Энерго-Оил», подконтрольная одному из самых непубличных белорусских бизнесменов - Алексею Олексину. Планируется, что в течение двух лет в Беларуси появится почти 2500 торговых точек по продаже сигарет.

Бывший главный специалист департамента энергоресурсов и нефтепродуктов компании «Белвнешторгинвест», входившей в состав Управления делами президента Беларуси, Алексей Олексин раньше был партнером Юрия Чижа

Однако в 2012 году их пути разошлись. Сейчас интересы бизнесмена сосредоточены на торговле нефтепродуктами, банковской сфере (МТБанк), производстве мясных изделий («Велес-Мит»), девелопменте, логистике и ресторанном бизнесе, а год назад Лукашенко доверил ему еще и торговлю сигаретами


 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Ларьки "Табакерка" появляются на остановках в городах Беларуси как грибы после дождя. И это при том, что когда-то власти "очистили" остановки от торговых киосков, а...
 
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