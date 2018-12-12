﻿ Победителем национального этапа международного конкурса Предприниматель года 2018 стал Владимир Линёв. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Победителем национального этапа международного конкурса Предприниматель года 2018 стал Владимир Линёв

13.12.2018 12:11 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A
Победителем национального этапа международного конкурса Предприниматель года 2018 стал Владимир Линёв
фото: pixabay.com

6 декабря в Минске прошла церемония награждения победителей национального этапа международного конкурса «Предприниматель года 2018» в Беларуси, организатором которого выступает компания EY («Эрнст энд Янг»). Титул «Предприниматель года 2018» достался Владимиру Линёву, генеральному директору унитарного предприятия «АДАНИ», который также победил в номинации «Международный бизнес». В июне 2019 года Владимир Линев представит Беларусь на международном финале конкурса в Монте-Карло (Монако).

«Предприниматель года» (Entrepreneur Of The Year™) проводится компанией EY с 1986 года, ежегодно объединяя более 10 000 успешных предпринимателей по всему миру, и по праву считается самым престижным международным конкурсом в области предпринимательства. В Беларуси в этом году конкурс прошел уже третий раз.

Помимо обладателя титула «Предприниматель года 2018» членами независимого жюри конкурса были определены победители в четырех номинациях:

  • «Международный бизнес» - Владимир Линёв, генеральный директор УП «АДАНИ»;
  • «Региональный лидер» - Александр Романович, генеральный директор УПП «Нива»;
  • «Стремительный рост» - Сергей Вайнилович, управляющий ООО «Триовист», «21vek.by»;
  • «Бизнес среды обитания» - Андрей Балабин, председатель общего собрания акционеров ЗАО «Патио», «5 Элемент».

Специального приза жюри был удостоен директор и соучредитель ООО «Октонион технолоджи» Онган Мордениз.

В 2018 году в состав независимого жюри вошли: Аркадий Добкин, председатель совета директоров EPAM Systems; Владимир Иванов, Председатель Правления ЗАО Банк ВТБ (Беларусь); Сергей Новицкий, генеральный директор СООО «Хенкель Баутехник»; Олег Хусаенов, генеральный директор «Зубр Капитал», председатель Совета директоров МАХ «Атлант-М» и победитель национального этапа конкурса EY «Предприниматель года 2009» в России. Они оценивали конкурсантов по таким критериям, как предпринимательский дух, инновационность, финансовые результаты деятельности компании, динамика роста, лидерство в отрасли, корпоративная социальная ответственность и др.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 21
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Победителем национального этапа международного конкурса EY Entrepreneur Of The Year ( Предприниматель года 2018 ) в Беларуси стал Владимир Линёв, генеральный директор...
 
Новости дня
Новости разные
 
Генпрокуратура направила в суд дело экс-замминистра здравоохранения Лосицкого
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика