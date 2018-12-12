Победителем национального этапа международного конкурса Предприниматель года 2018 стал Владимир Линёв

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6 декабря в Минске прошла церемония награждения победителей национального этапа международного конкурса «Предприниматель года 2018» в Беларуси, организатором которого выступает компания EY («Эрнст энд Янг»). Титул «Предприниматель года 2018» достался Владимиру Линёву, генеральному директору унитарного предприятия «АДАНИ», который также победил в номинации «Международный бизнес». В июне 2019 года Владимир Линев представит Беларусь на международном финале конкурса в Монте-Карло (Монако).

«Предприниматель года» (Entrepreneur Of The Year™) проводится компанией EY с 1986 года, ежегодно объединяя более 10 000 успешных предпринимателей по всему миру, и по праву считается самым престижным международным конкурсом в области предпринимательства. В Беларуси в этом году конкурс прошел уже третий раз.

Помимо обладателя титула «Предприниматель года 2018» членами независимого жюри конкурса были определены победители в четырех номинациях:

«Международный бизнес» - Владимир Линёв, генеральный директор УП «АДАНИ»;

«Региональный лидер» - Александр Романович, генеральный директор УПП «Нива»;

«Стремительный рост» - Сергей Вайнилович, управляющий ООО «Триовист», «21vek.by»;

«Бизнес среды обитания» - Андрей Балабин, председатель общего собрания акционеров ЗАО «Патио», «5 Элемент».

Специального приза жюри был удостоен директор и соучредитель ООО «Октонион технолоджи» Онган Мордениз.

В 2018 году в состав независимого жюри вошли: Аркадий Добкин, председатель совета директоров EPAM Systems; Владимир Иванов, Председатель Правления ЗАО Банк ВТБ (Беларусь); Сергей Новицкий, генеральный директор СООО «Хенкель Баутехник»; Олег Хусаенов, генеральный директор «Зубр Капитал», председатель Совета директоров МАХ «Атлант-М» и победитель национального этапа конкурса EY «Предприниматель года 2009» в России. Они оценивали конкурсантов по таким критериям, как предпринимательский дух, инновационность, финансовые результаты деятельности компании, динамика роста, лидерство в отрасли, корпоративная социальная ответственность и др.