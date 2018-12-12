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Изменится перечень не занятых в экономике: кому не платить по полной за ЖКУ
Это предусмотрено постановлением Совмина от 8 декабря №881. Документ опубликован на Национальном правовом портале.
Из числа так называемых тунеядцев исключат жен и мужей молодых рабочих и служащих, которые начинают работать по распределению или направлению в местности, где сложно найти работу их супругам.
Также не будут вносить в базу данных не занятых в экономике находящихся под диспансерным наблюдением людей с хроническими или затяжными психическими расстройствами (за исключением зависимости от алкоголя, наркотиков или токсических веществ).
К «тунеядцам» не будут относиться находящиеся за рубежом жены, мужья дипломатов.
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В Беларуси вновь изменится перечень не занятых в экономике. Некоторые категории белорусов из него исключат.
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