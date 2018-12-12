Из главной арены СДЮШОР для фигуристов хотят сделать столовую к Евроиграм

Анастасия Романзова, мать юной фигуристки, рассказала на своей странице в Facebook о том, что из главной арены СДЮШОР для фигуристов хотят сделать столовую к Европейским играм в июне 2019 года. По словам девушки, это почти на год остановит тренировочный процесс − и тогда мы можем чуть ли не лишиться целого поколения юных фигуристов.

Как рассказывает Анастасия, о таком решении родителям сообщили сегодня, 13 декабря, на собрании в СДЮШОР. Руководство намерено демонтировать главную арену «под пункт общественного питания». Мать фигуристки возмущается: «Это отношение к спорту в нашей стране? «Забрать» лёд у фигуристов для того, чтобы сделать столовку? Других мест и вариантов нет?» Она говорит, что все родители очень возмущены, а 129 детей с понедельника не тренируются. Через месяц они и вовсе останутся без льда.

Руководство обещает всё восстановить к сентябрю, но Анастасия сомневаются, что успеют: «Это нереально из-за сложных систем поддержания температуры льда. Проще новый каток построить». Девушка говорит, что из-за отсутствия тренировок на протяжении почти года «из фигурного катания выпадет целое поколение юных спортсменов». Сейчас родители занимаются составлением коллективных обращений в семь инстанций, в том числе в Администрацию президента.

Как рассказал TUT.by Евгений, отец другой юной фигуристки, в сентябре им заявляли, что дети будут заниматься не до лета, как обычно, а до апреля. Тогда родители отнеслись к этому спокойно и с пониманием. Но планы неожиданно поменялись − и их поставили перед фактом, что уже в понедельник начнут растапливать лёд. Перевести всех учиться на маленькую арену не получится − она и так плотно загружена.

Арена, про которую идёт речь, находится на проезде Каролинском, 5-4. Это в студенческом городке возле станции метро «Петровщина». Из самих общаг часть студентов уже выселили, остальные съедут после зимней сессии − в зданиях расселят участников и гостей Европейских игр.