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Из главной арены СДЮШОР для фигуристов хотят сделать столовую к Евроиграм
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Анастасия Романзова, мать юной фигуристки,
Как рассказывает Анастасия, о таком решении родителям сообщили сегодня, 13 декабря, на собрании в СДЮШОР. Руководство намерено демонтировать главную арену «под пункт общественного питания». Мать фигуристки возмущается: «Это отношение к спорту в нашей стране? «Забрать» лёд у фигуристов для того, чтобы сделать столовку? Других мест и вариантов нет?» Она говорит, что все родители очень возмущены, а 129 детей с понедельника не тренируются. Через месяц они и вовсе останутся без льда.
Руководство обещает всё восстановить к сентябрю, но Анастасия сомневаются, что успеют: «Это нереально из-за сложных систем поддержания температуры льда. Проще новый каток построить». Девушка говорит, что из-за отсутствия тренировок на протяжении почти года «из фигурного катания выпадет целое поколение юных спортсменов». Сейчас родители занимаются составлением коллективных обращений в семь инстанций, в том числе в Администрацию президента.
Как
Арена, про которую идёт речь, находится на проезде Каролинском, 5-4. Это в студенческом городке возле станции метро «Петровщина». Из самих общаг часть студентов уже выселили, остальные съедут после зимней сессии − в зданиях расселят участников и гостей Европейских игр.
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Анастасия Романзова, мать юной фигуристки, рассказала на своей странице в Facebook о том, что из главной арены СДЮШОР для фигуристов хотят сделать столовую к...
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