ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Всемирный налог, обвал фунта. «Страшные прогнозы» Saxo Bank на 2019 год

13.12.2018 13:19 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Всемирный налог, обвал фунта. «Страшные прогнозы» Saxo Bank на 2019 год
shutterstock.com

Финансисты из датского Saxo Bank опубликовали список традиционных прогнозов – «страшилок» на следующий год. Каждый из этих сценариев мог бы перевернуть мировую экономику, однако, вероятность их реализации оценивается лишь в 1%. Обычно «черные лебеди» не приплывают.

Всемирный налог, обвал фунта. «Страшные прогнозы» Saxo Bank на 2019 год Отчаянные времена. Шокирующие экономические прогнозы Saxo Bank на 2017 год

Впрочем, за последние годы несколько шокирующих прогнозов все-таки сбылось. Например, банкиры предсказывали взлет курса биткоина в 2017 году в три раза – с 700 до 2100 долларов. Предсказание исполнилось с лихвой: курс криптовалюты подскакивал до 16 тысяч долларов. А вот в этом году, по версии Saxo Bank, биткоин должен был подешеветь. Что и случилось – спустя год за криптовалюту дают меньше 4 тысяч долларов (датчане, правда, ожидали обвала курса биткоина до 1000 долларов).

Какие шокирующие сценарии по версии Saxo Bank могли бы произойти в мире в 2019 году, рассказывает "АиФ".

Рокировка в Федрезерве

Каждый год в своих прогнозах – «страшилках» датские банкиры непременно уделяют внимание США. В этот раз в Saxo Bank говорят об увольнении нынешнего главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. В отставку его, конечно же, отправит президент Дональд Трамп. А на место Пауэлла назначит президента Федерального резервного банка Миннеаполиса (входит в число 12 американских федеральных резервных банков, которые образуют ФРС) Нил Кашкари.

«На заседании Федерального комитета по операциям на открытом рынке в декабре 2018 года глава ФРС Джером Пауэлл при незначительном перевесе во время голосования поддерживает повышение процентной ставки. Это оказывается последней каплей, и американская экономика и акции начинают быстро падать в первом квартале 2019 год», – говорится в материалах Saxo Bank.

Как следствие, рынок американских ценных бумаг окажется в глубокой яме. Это ли не повод для смены главы Федрезерва?

Всемирный налог, обвал фунта. «Страшные прогнозы» Saxo Bank на 2019 год
Тучи над экономикой. Мир на пороге глобального финансового кризиса?
Подробнее

Автомобильная промышленность подставит Германию

Не забывают в своих прогнозах Saxo Bank и Европу. Год от года датчане предсказывают выходы той или иной страны из Евросоюза и экономические кризисы в государствах Старого Света. В этот раз под ударом может оказаться гордость Германии – автомобильная промышленность, на долю которой приходится 14% ВВП страны. Темпы роста продаж новых машин в ФРГ будут падать – вместо 100 миллионов автомобилей в следующем году будет продан всего 81 миллион. Ужесточение торговых пошлин со стороны США лишь усугубит ситуацию с экспортом немецких машин. В третьем квартале 2019 в ФРГ может начаться экономический спад, предупреждают в Saxo Bank.

Национализация в Британии и обвал фунта

Не обошли стороной датчане и Великобританию. Несколько лет назад в Saxo Bank угадали выход Королевства из Европейского союза.

Сценарий для британцев на 2019 год выглядит следующим образом: на парламентских выборах победу одержит оппозиционная Лейбористская партия. Ее лидер Джереми Корбин возглавит кабинет министров и примется за шоковые реформы – ради искоренения неравенства в обществе. Корбин займется национализацией железных дорог, предприятий жилищно-коммунальных хозяйств и энергетических компаний, введет прогрессивный налог на жилье и безусловный базовый доход.

Как следствие, сокращение инвестиций, бегство капитала, взлет инфляции. Фунт рухнет, и впервые в истории достигнет паритета к доллару.

Как тебе такое, Илон Маск?

Перейдем к прогнозам о будущем компаний. В следующем году Apple может выйти на автомобильный рынок, и купить автопроизводителя Tesla.

«Apple понимает, что если она хочет углубить воздействие на жизнь своих пользователей, то следующим рубежом для нее станут автомобили, поскольку цифровые технологии проникают в автомобильную промышленность все более активно», – говорится в прогнозе Saxo Bank.

Банкиры подсчитали, что IT-гигант купит Tesla даже дороже, чем предлагал основатель Tesla Илон Маск – по 520 долларов за акцию. В своем недавнем твите Маск в шутку писал о планах выкупить ценные бумаги автопроизводителя по 420 долларов за акцию.

Всемирный налог, обвал фунта. «Страшные прогнозы» Saxo Bank на 2019 год
Мужчина с Марса. Илон Маск - миллиардер, плейбой, филантроп и… мечтатель...
Подробнее

Вхождение Apple в Tesla поможет вывести американский бренд в лидеры по производству электромобилей, допускают в Saxo Bank.

За экологию заплатит весь мир

Больше всего внимания в своих прогнозах на 2019 год Saxo Bank уделяет транспорту. Вот еще одна «страшилка» – в следующем году может быть введен Мировой транспортный налог. Виной всему, конечно же, климатические риски и угрозы глобального потепления. В результате вырастут цены на авиа и морские перевозки, соответственно, вырастут цены и на потребительские товары и туризм.

Разрушительная солнечная энергия

И, наконец, климатический прогноз. В следующем году активность солнца будет очень высокой. Это может вылиться в разрушительную солнечную бурю, которая уничтожит большую часть спутников в западном полушарии, отмечает глава департамента рынка ценных бумаг с фиксированной доходностью Saxo Bank Джон Харди. Последствия бури – ущерб в 2 триллиона долларов.

Кстати, нечто похожее было в 1859 году, когда солнечная буря привела к сбою в работе радио и телеграфа.

 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Какие шокирующие сценарии, по версии датского Saxo Bank, могут произойти в мире в следующем году, рассказывает "АиФ".
 
Новости дня
Новости разные
 
Медведев прибыл в Брест
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика