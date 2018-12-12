Всемирный налог, обвал фунта. «Страшные прогнозы» Saxo Bank на 2019 год

Финансисты из датского Saxo Bank опубликовали список традиционных прогнозов – «страшилок» на следующий год. Каждый из этих сценариев мог бы перевернуть мировую экономику, однако, вероятность их реализации оценивается лишь в 1%. Обычно «черные лебеди» не приплывают.

Впрочем, за последние годы несколько шокирующих прогнозов все-таки сбылось. Например, банкиры предсказывали взлет курса биткоина в 2017 году в три раза – с 700 до 2100 долларов. Предсказание исполнилось с лихвой: курс криптовалюты подскакивал до 16 тысяч долларов. А вот в этом году, по версии Saxo Bank, биткоин должен был подешеветь. Что и случилось – спустя год за криптовалюту дают меньше 4 тысяч долларов (датчане, правда, ожидали обвала курса биткоина до 1000 долларов).

Какие шокирующие сценарии по версии Saxo Bank могли бы произойти в мире в 2019 году, рассказывает "АиФ".

Рокировка в Федрезерве

Каждый год в своих прогнозах – «страшилках» датские банкиры непременно уделяют внимание США. В этот раз в Saxo Bank говорят об увольнении нынешнего главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. В отставку его, конечно же, отправит президент Дональд Трамп. А на место Пауэлла назначит президента Федерального резервного банка Миннеаполиса (входит в число 12 американских федеральных резервных банков, которые образуют ФРС) Нил Кашкари.

«На заседании Федерального комитета по операциям на открытом рынке в декабре 2018 года глава ФРС Джером Пауэлл при незначительном перевесе во время голосования поддерживает повышение процентной ставки. Это оказывается последней каплей, и американская экономика и акции начинают быстро падать в первом квартале 2019 год», – говорится в материалах Saxo Bank.

Как следствие, рынок американских ценных бумаг окажется в глубокой яме. Это ли не повод для смены главы Федрезерва?

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Автомобильная промышленность подставит Германию

Не забывают в своих прогнозах Saxo Bank и Европу. Год от года датчане предсказывают выходы той или иной страны из Евросоюза и экономические кризисы в государствах Старого Света. В этот раз под ударом может оказаться гордость Германии – автомобильная промышленность, на долю которой приходится 14% ВВП страны. Темпы роста продаж новых машин в ФРГ будут падать – вместо 100 миллионов автомобилей в следующем году будет продан всего 81 миллион. Ужесточение торговых пошлин со стороны США лишь усугубит ситуацию с экспортом немецких машин. В третьем квартале 2019 в ФРГ может начаться экономический спад, предупреждают в Saxo Bank.

Национализация в Британии и обвал фунта

Не обошли стороной датчане и Великобританию. Несколько лет назад в Saxo Bank угадали выход Королевства из Европейского союза.

Сценарий для британцев на 2019 год выглядит следующим образом: на парламентских выборах победу одержит оппозиционная Лейбористская партия. Ее лидер Джереми Корбин возглавит кабинет министров и примется за шоковые реформы – ради искоренения неравенства в обществе. Корбин займется национализацией железных дорог, предприятий жилищно-коммунальных хозяйств и энергетических компаний, введет прогрессивный налог на жилье и безусловный базовый доход.

Как следствие, сокращение инвестиций, бегство капитала, взлет инфляции. Фунт рухнет, и впервые в истории достигнет паритета к доллару.

Как тебе такое, Илон Маск?

Перейдем к прогнозам о будущем компаний. В следующем году Apple может выйти на автомобильный рынок, и купить автопроизводителя Tesla.

«Apple понимает, что если она хочет углубить воздействие на жизнь своих пользователей, то следующим рубежом для нее станут автомобили, поскольку цифровые технологии проникают в автомобильную промышленность все более активно», – говорится в прогнозе Saxo Bank.

Банкиры подсчитали, что IT-гигант купит Tesla даже дороже, чем предлагал основатель Tesla Илон Маск – по 520 долларов за акцию. В своем недавнем твите Маск в шутку писал о планах выкупить ценные бумаги автопроизводителя по 420 долларов за акцию.

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Вхождение Apple в Tesla поможет вывести американский бренд в лидеры по производству электромобилей, допускают в Saxo Bank.

За экологию заплатит весь мир

Больше всего внимания в своих прогнозах на 2019 год Saxo Bank уделяет транспорту. Вот еще одна «страшилка» – в следующем году может быть введен Мировой транспортный налог. Виной всему, конечно же, климатические риски и угрозы глобального потепления. В результате вырастут цены на авиа и морские перевозки, соответственно, вырастут цены и на потребительские товары и туризм.

Разрушительная солнечная энергия

И, наконец, климатический прогноз. В следующем году активность солнца будет очень высокой. Это может вылиться в разрушительную солнечную бурю, которая уничтожит большую часть спутников в западном полушарии, отмечает глава департамента рынка ценных бумаг с фиксированной доходностью Saxo Bank Джон Харди. Последствия бури – ущерб в 2 триллиона долларов.

Кстати, нечто похожее было в 1859 году, когда солнечная буря привела к сбою в работе радио и телеграфа.