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«Белавиа» предлагает слетать в Воронеж, Ереван, Хельсинки и Ригу за 10 евро

13.12.2018 13:11 — Разное | Аргументы и факты  
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«Белавиа» предлагает слетать в Воронеж, Ереван, Хельсинки и Ригу за 10 евро
Фото из открытых источников

Авиакомпания «Белавиа» определила очередные четыре направления, на которые распространяются экспериментальные тарифы. В «акционный» список вошли российский Воронеж, а также столицы Армении, Финляндии и Латвии.

«Белавиа» предлагает слетать в Воронеж, Ереван, Хельсинки и Ригу за 10 евро "Белавиа" открыла рейс из Минска в Кишинев

Стоимость билетов в одну сторону в Воронеж, Ереван, Хельсинки и Ригу составит 10 евро плюс таксы и сборы. За билет туда-обратно нужно отдать 20 евро плюс таксы и сборы. Время реализации билетов – 13 декабря с 09.00 до 23.59 по минскому времени. Период путешествия: с 14 декабря 2018 года по 13 января 2019 года (дата возврата по второму купону).

Представители аваиакомпании обращают внимание, что акционные билеты продаются только на сайте belavia.by и являются невозвратными. Акция действует при покупке билетов как из Минска, так и в Минск. Изменения времени и даты вылета запрещены.

Напомним, «Белавиа» в рамках действующего 30-дневного безвизового режима с 2 ноября ввела экспериментальные тарифы по большинству направлений регулярной сети маршрутов авиакомпании до конца зимнего расписания. Стоимость авиабилетов по некоторым направлениям снижена до 75%.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусская авиакомпания представила новые экспериментальные тарифы.
 
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