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Консулом Латвии по Могилеву и области стал бизнесмен, в активах которого «Молочные горки»
13.12.2018 — Разное | Горецкий вестник
В городе на Днепре
Савчук занимает 38-ю строчку рейтинга «Топ-200 успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси-2018» по версии журнала «Ежедневник». Также он он возглавляет Белорусскую федерацию
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В городе на Днепре открыли Почетное консульство Латвийской Республики по Могилеву и Могилевской области. Почетным консулом Латвии стал Алексей Савчук –...
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