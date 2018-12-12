Консулом Латвии по Могилеву и области стал бизнесмен, в активах которого «Молочные горки»







В городе на Днепре открыли Почетное консульство Латвийской Республики по Могилеву и Могилевской области. Почетным консулом Латвии стал Алексей Савчук – бизнесмен, в активах которого, кроме прочего, предприятие «Молочные горки» , а также Горецкий пищевой комбинат (бренд Exponenta).





Савчук занимает 38-ю строчку рейтинга «Топ-200 успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси-2018» по версии журнала «Ежедневник». Также он он возглавляет Белорусскую федерацию панкратиона и боевых искусств.