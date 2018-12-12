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«Ауди» вылетел с дороги напротив кафе «Звездочет». Фото + Видео
13.12.2018 — Разное | Горецкий вестник
Фотографии с места аварии, которая произошла несколько минут назад на улице Мичурина. Автомобиль «Ауди» вылетел с дороги и оказался в кювете напротив кафе «Звездочет».
Фото Сергея Владимирова
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Фотографии с места аварии, которая произошла несколько минут назад на улице Мичурина. Автомобиль «Ауди» вылетел с дороги и оказался в кювете напротив кафе...
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