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Эстонцам уступаем почти в 3 раза, латышам - в 2. Сколько получают строители в Беларуси и других странах

13.12.2018 13:21 — Разное | Tut.by  
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Власти планируют поднять зарплаты строителям — на 30−35%. Сейчас их заработки, по данным Минстройархитектуры, заметно отличаются от доходов их коллег в соседних странах. Ранее на проблемы в отрасли обратил внимание президент. Он потребовал увеличить заработки специалистов, чтобы те не уезжали на заработки, и уравнять доходы по регионам. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как отличаются зарплаты в Беларуси и странах-соседях.


Фото носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В Беларуси средняя зарплата в строительстве за октябрь составила 1124 рубля. Для сравнения, средняя зарплата с января по октябрь несколько меньше — 999 рублей. Власти планируют с 1 января 2019 года повысить цену человеко-часа рабочих-строителей четвертого разряда до 8,15 рубля при выполнении строительно-монтажных работ, до 7,03 рубля — при выполнении пусконаладочных работ. Сейчас цена человеко-часа рабочего 4-го разряда составляет 6,04 рубля.

В Минстройархитектуры ранее рассказывали, что у белорусских строителей зарплата в 1,3−2,4 раза ниже, чем в России; в 1,8−3,3 раза ниже, чем в Польше; в 1,7−5,8 раза ниже, чем в Литве.  

 

Обратите внимание, что наше сравнение несколько упрощенное, так как мы взяли данные за разный период. Некоторые данные предоставлены за третий квартал, некоторые — за сентябрь или октябрь.

Российские специалисты в сентябре этого года в среднем получали 38 349 рублей (1228 белорусских рублей). В Украине этот показатель в третьем квартале составил 8146 гривен (622 белорусских рубля). За аналогичный период в Казахстане строители получили 229 185 тенге (1317 рублей).

Средняя зарплата строителей в Польше в октябре составила 5104 злотых (2862 рубля). В Латвии в третьем квартале этот показатель достиг 978 евро (2356 рублей), в Литве — 858 евро (2066 рублей), в Эстонии — 1273 евро (3066 рублей). Для сравнения: у белорусских строителей средняя зарплата в третьем квартале в строительстве составила 1 085,5 рубля. 

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