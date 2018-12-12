Капы для прикуса? Комментарий райисполкома и представителя частной компании

Сообщение случчанки о «чудо-капах», которые пытаются продать родителям детей в местных школах, вызвало определённый резонанс: публикация начала распространяться на республиканских сайтах и в социальных сетях.

SlutskGorod получил комментарий в Слуцком райисполкоме и у представителей частного предприятия «Фреш Минт Восток».

— У нас в школах ничего без разрешения не делается, — рассказал начальник Управления по образованию, спорту и туризму Слуцкого райисполкома Андрей Неделько. — Да, они [представители компании] приходили, показывали мне документы, которые позволяют вести эту работу. У них есть разрешение от Минздрава. Поэтому мы их пускаем в школы, но они с каждого родителя обязаны брать заявления, в которых родители по своему желанию оставляют свой контактный телефон.

В управлении по образовании райисполкома отмечают, что в рамках таких акций врачи работают по всей стране, а главная цель такой работы - дать возможность провести своевременную диагностику и профилактику заболеваний.

— Врачи-ортодонты осматривают детей и раздают бланки заявлений. Если они выявляют какие-то нарушения, представители компании звонят родителям - дальше уже всё зависит от решения самих родителей, — добавляет Андрей Неделько. — Это просто сигнал к действию, данная фирма и, тем более, мы не заставляем что-то покупать. После звонка родители сами решают, пользоваться данной капой или обращаться в больницу. Они [представители компании] не пишут рецепты, поэтому мы рекомендуем в любом случае обращаться в учреждения здравоохранения для получения диагноза и назначения лечения.

Представитель компании «Фреш Минт Восток» предоставил сайту SlutskGorod копию документа «Об оказании содействия», выданного ГУ «Республиканская клиническая стоматологическая поликлиника». Документ согласован начальником Управления по образованию, спорту и туризму Слуцкого райисполкома.

В документе говорится, что традиционные профилактические мероприятия регулярно проходят в рамках республиканской Программы профилактики основных стоматологических заболеваний. Вместе с тем, Республиканская клиническая стоматологическая поликлиника просит ЧП «Фреш Минт Восток», как единственного в стране производителя зубных нитей, оказать содействие и принять участие в Програме профилактики.









— Мы регистрируемся в школьном журнале визитов, с согласия и при поддержке администраций школ проводим профилактические мероприятия - это небольшая лекция по здоровью зубов, как правильно ухаживать за зубами, что такое прикус и почему дефекты в прикусе вредны для здоровья, — рассказала региональный представитель компании «Фреш Минт Восток» Татьяна Метельская.

Касаемо кап в компании пояснили: они изготовлены из силикона и термопластичного полиуретана, которые не портят зубную эмаль, их рекомендуется носить не менее 12 часов в сутки, предпочтительнее использовать в ночное время.

— При этом ношение кап не избавляет от консультации с ортодонтом, а при серьезных нарушениях прикуса капы оказывают более слабое воздействие по сравнению с брекетами, — добавили в компании.



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