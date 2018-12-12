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Медведев прибыл в Брест на заседание Совмина Союзного государства
13.12.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Брест на заседание Совета министров Союзного государства РФ и Беларуси, сообщает
Также он проведет переговоры с белорусским коллегой Сергеем Румасом.
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Также премьер-министр России проведет переговоры с белорусским коллегой Сергеем Румасом.
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