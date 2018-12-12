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Шубы и тюбетейки нарасхват. Как в СССР начали денежную реформу

13.12.2018 13:31 — Разное | Аргументы и факты  
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Шубы и тюбетейки нарасхват. Как в СССР начали денежную реформу
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13 декабря 1947 года Политбюро ЦК ВКП (б) приняло решение провести денежную реформу и отменить карточную систему. На следующий день вышло постановление Совмина СССР и ЦК ВКП(б), в котором были определены условия реформы.

Обмен начали 16 декабря. Старые наличные деньги меняли на новые из расчета 10 к 1. В зависимости от размера переоценивались и вклады населения в сберкассах: суммы до 3 тысяч рублей (а таких вкладов было почти 90%) обменивались 1 к 1, от 3 до 10 тысяч — 3 к 2, по вкладам свыше 10 тысяч рублей обменивали половину суммы. Подлежала переоценке и часть облигаций государственных займов. Одновременно отменялась карточная система и устанавливались единые розничные цены на продовольственные и промышленные товары, причем на многие продукты цены были снижены.

Жителям центральной части СССР на обмен денег дали всего неделю, населению отдаленных и труднодоступных районов срок продлили до 29 декабря.

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Секретные пакеты вскрыли в 15 часов

За время Великой Отечественной войны в СССР было выпущено очень большое количество денег. Военные расходы требовали постоянного наращивания денежной массы, хотя производство товаров народного потребления резко сократилось. На 1 января 1946 года денежная масса в стране составляла 73,9 млрд рублей: в 4 раза больше необходимого для нормального товарооборота. Немало денег скопилось и у спекулянтов, нажившихся в лихую годину. Но в 1946 году денежную реформу и отмену карточек из-за голода, вызванного неурожаем, провести не удалось. Отложили на следующий.

За несколько дней до начала обмена денег все городские и районные отделы МВД получили опечатанные пакеты, которые надлежало вскрыть строго в 15 часов 14 декабря в присутствии высших местных чинов милиции и руководителей сберкасс. В пакетах находились инструкции по проведению обмена. Во избежание соблазнов и злоупотреблений день вскрытия секретного пакета назначили на воскресенье, когда сберкассы не работали.

Но все эти предосторожности далеко не всегда помогали: многие должностные лица, отвечавшие за проведение реформы на местах, часто оказывались замешанными в мошенничествах с вкладами. Так,  один из глав обкомов с помощью начальника областного управления сберкасс незаконно внес в сберкассу деньги на себя, сына и брата. За свои «шалости» первый человек области лишился партбилета и был отправлен руководить маленькой швейной фабрикой.

Шубы и тюбетейки нарасхват. Как в СССР начали денежную реформу
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Подсуетились и оборотистые работники советской торговли и общепита. Они скупали на свои старые деньги товары, чтобы потом продать их по повышенным ценам. Финансовые работники под видом налоговых поступлений пристраивали в госфинучреждение личные дореформенные деньги и получали назад уже новые. Граждане возмущались, что местные руководители составляли списки на отпуск дефицитных и дорогостоящих товаров, а пожаловаться на это некому, так как все районное начальство значится в этих списках. Всего за различные преступления в ходе проведения реформы к уголовной ответственности было привлечено около 20 тысяч человек.

Доставила хлопот реформа и жителям Крайнего Севера и отдаленных районов СССР, которым подчас добраться не то что до сберкассы, а просто до мало-мальски населенных мест было большой проблемой. Деревенским жителям средней полосы быстро попасть в ближайший городок, где находилась сберкасса, тоже удавалось далеко не всегда.

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Супершопинг-1947

Предстоящий обмен советский народ встретил небывалым всплеском потребительской активности. Промтоварные магазины Москвы, Ленинграда и других крупных городов СССР подверглись массовому набегу покупателей. Ежедневный оборот московского ЦУМа, в среднем составлявший около 4 млн рублей, в последних числах ноября вырос почти до 11 млн. Мебельные гарнитуры стоимостью от 50 до 100 тысяч рублей раскупались влет, притом что средняя зарплата советского человека в то время не достигала и тысячи.

29 ноября Совмин СССР принял постановление «О создании неснижаемых запасов для торговли без карточек в городах Москве и Ленинграде». На следующий день на дверях крупных московских универмагов появились таблички «Закрыто на ремонт» или «Учет», большинство их филиалов тоже было закрыто, а в открытых продавали только какую-нибудь мелочь. Все столичные рынки и прилегающие территории были запружены народом, граждане рыскали в поисках дорогих вещей. По наблюдению сотрудников МВД, контингент лиц, скупающих дорогостоящие товары, составляли торговые работники, снабженцы и покупатели из сельской местности. Люди расхватывали меховые шубы, ювелирные изделия и пианино как горячие пирожки, покупали школьные наглядные пособия и тому подобные вещи, приобрести которые в другое время им бы не пришло в голову. В аптеках раскупили все бинты и лекарства, в магазинах «Оптика» хватали по несколько штук дорогих цейссовских биноклей, сметали даже неликвид. В магазине Узбекской промкооперации долгое время пылились красочные тюбетейки, стоимость которых доходила до 350 рублей. Все они были распроданы в один момент, несмотря на то, что даже летом спрос на них совершенно отсутствовал. Многим страждущим мало чего досталось. Обстановку того времени точно характеризует анекдот о двух охваченных покупательской лихорадкой гражданах. На вопрос одного из них о том, что удалось купить второму, тот отвечает: костюм и кресло. Первый поздравляет собеседника, а тот говорит в ответ, что он не очень-то и рад покупкам, поскольку приобретенный им костюм — водолазный, а раздобытое кресло — гинекологическое.

Шубы и тюбетейки нарасхват. Как в СССР начали денежную реформу
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Опустошив промтоварные магазины, толпы покупателей ринулись в продовольственные. Хватали товары длительного хранения: копченую колбасу, консервы, водку, балыки, чай, сахар... В связи с ажиотажным спросом эти продукты были временно изъяты из продажи. А вечерами народ штурмом брал коммерческие рестораны. Пьяные посетители бросали на столы пухлые пачки денег со словами: «Вот сколько бумаги!»

И всё же потратить все денежные припасы даже предприимчивым гражданам оказалось сложно. По подсчетам Госбанка, на руках у населения после обмена осталось около 4 млрд старых рублей.

 
 
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Так необходимая стране после Великой Отечественной войны денежная реформа прошла, конечно, не совсем «по маслу», породив множество анекдотов и на короткое время...
 
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