﻿ Беларусь рассчитывает в январе получить последний транш кредита ЕФСР на $200 млн - Минфин. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь рассчитывает в январе получить последний транш кредита ЕФСР на $200 млн - Минфин

13.12.2018 13:30 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Беларусь рассчитывает получить в январе последний 7-ой транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) и полностью закрыть программу сотрудничества.

"Я надеюсь, что в январе мы с этой проблемой закончим и будет полностью реализована вся программа сотрудничества с ЕФСР, и получим $200 млн ( последний транш - ИФ)", - заявил министр финансов Беларуси Максим Ермолович журналистам в четверг в Бресте.

Министр отметил, что "по 7-му траншу у нас контрольная дата по оценке результатов исполнения программы, поддержанной кредитом ЕФСР, была установлена на 1 декабря”.

"Срок 1 декабря закончился, мы формируем отчет об исполнении показателей, установленных программой. Направляем этот отчет в ЕФСР", - продолжил глава Минфина.

По его словам, отчет будет рассмотрен, проведена его оценка, будет мониторинговая миссия ЕФСР, которая сделает заключение о результатах выполнения всей программы.

"Уже после этого будет вынесен вопрос на заседание экспертного совета и совета фонда", - сказал министр.

Как сообщалось, ЕАБР 12 октября предоставил Беларуси шестой транш кредита в размере $200 млн из средств ЕФСР.

С учетом предыдущих траншей, Минску предоставлено $1,8 млрд из общей суммы кредита в размере $2 млрд, предусмотренных программой.

Соглашение о предоставлении финансового кредита из средств ЕФСР Минфин Беларуси и Евразийский банк развития подписали 25 марта 2016 года.

Соглашение предполагает выделение $2 млрд на поддержку мер экономической политики и структурных преобразований правительства и Национального банка Беларуси на 2016-2018 годы.

Первый транш кредита ЕФСР в размере $500 млн поступил в бюджет Беларуси 30 марта 2016 года, второй - на $300 млн - 29 июля 2016 года, третий - также в размере $300 млн - 26 апреля 2017 года, четвертый в размере $300 млн - 29 июня 2017 года, пятый в размере $200 млн - 25 октября 2017 года, шестой в размере $200 млн - 12 октября 2018 года.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь рассчитывает получить в январе последний 7-ой транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) и полностью закрыть программу...
 
Новости дня
Новости разные
 
"Безумие для Европы". МИД РФ прокомментировал резолюцию Европарламента против «Северного потока-2»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика