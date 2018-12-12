Беларусь рассчитывает в январе получить последний транш кредита ЕФСР на $200 млн - Минфин

Беларусь рассчитывает получить в январе последний 7-ой транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) и полностью закрыть программу сотрудничества.

"Я надеюсь, что в январе мы с этой проблемой закончим и будет полностью реализована вся программа сотрудничества с ЕФСР, и получим $200 млн ( последний транш - ИФ)", - заявил министр финансов Беларуси Максим Ермолович журналистам в четверг в Бресте.

Министр отметил, что "по 7-му траншу у нас контрольная дата по оценке результатов исполнения программы, поддержанной кредитом ЕФСР, была установлена на 1 декабря”.

"Срок 1 декабря закончился, мы формируем отчет об исполнении показателей, установленных программой. Направляем этот отчет в ЕФСР", - продолжил глава Минфина.

По его словам, отчет будет рассмотрен, проведена его оценка, будет мониторинговая миссия ЕФСР, которая сделает заключение о результатах выполнения всей программы.

"Уже после этого будет вынесен вопрос на заседание экспертного совета и совета фонда", - сказал министр.

Как сообщалось, ЕАБР 12 октября предоставил Беларуси шестой транш кредита в размере $200 млн из средств ЕФСР.

С учетом предыдущих траншей, Минску предоставлено $1,8 млрд из общей суммы кредита в размере $2 млрд, предусмотренных программой.

Соглашение о предоставлении финансового кредита из средств ЕФСР Минфин Беларуси и Евразийский банк развития подписали 25 марта 2016 года.

Соглашение предполагает выделение $2 млрд на поддержку мер экономической политики и структурных преобразований правительства и Национального банка Беларуси на 2016-2018 годы.

Первый транш кредита ЕФСР в размере $500 млн поступил в бюджет Беларуси 30 марта 2016 года, второй - на $300 млн - 29 июля 2016 года, третий - также в размере $300 млн - 26 апреля 2017 года, четвертый в размере $300 млн - 29 июня 2017 года, пятый в размере $200 млн - 25 октября 2017 года, шестой в размере $200 млн - 12 октября 2018 года.