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Медведев прибыл в Брест
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в Брест для участия в заседании Совета министров Союзного государства Беларуси и России.
Планируется, что в рамках поездки глава российского правительства там же проведет переговоры со своим белорусским коллегой Сергеем Румасом.
По итогам совета министров Д.Медведев и С.Румас сделают заявление для прессы.
Совет министров Союзного государства является коллегиальным исполнительным органом и руководит системой подчиненных ему отраслевых и функциональных органов Союзного государства, обладает правом законодательной инициативы.
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в Брест для участия в заседании Совета министров Союзного государства Беларуси и России. Планируется, что в рамках...
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