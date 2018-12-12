Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в Брест для участия в заседании Совета министров Союзного государства Беларуси и России.

Планируется, что в рамках поездки глава российского правительства там же проведет переговоры со своим белорусским коллегой Сергеем Румасом.

По итогам совета министров Д.Медведев и С.Румас сделают заявление для прессы.

Совет министров Союзного государства является коллегиальным исполнительным органом и руководит системой подчиненных ему отраслевых и функциональных органов Союзного государства, обладает правом законодательной инициативы.