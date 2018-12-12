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Развитие отношений между Беларусью и ЕС обсуждают в Брюсселе

13.12.2018 13:16 — Разное | Интерфакс  
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Шестое заседание координационной группы Беларусь-ЕС проходит в четверг в Брюсселе, сообщил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз на брифинге в Минске.

"В ходе заседания будут обсуждены состояние двусторонних отношений Беларуси с Евросоюзом, участие Беларуси в инициативе ЕС "Восточное партнерство", вопрос прав человека, сотрудничество в сферах образования, науки, охраны окружающей среды, энергетики, транспорта, цифровой экономики, международной технической помощи", - проинформировал А.Глаз.

В мероприятии принимают участие представители Еврокомиссии, Европейской службы внешних действий, республиканских органов госуправления Беларуси. Белорусскую делегацию возглавляет заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко.

Координационная группа Беларусь-ЕС проводит свои заседания с 2016 года дважды в год. Данный формат создан для обеспечения структурированного политического диалога по всему спектру двустороннего взаимодействия.

 
Теги: Минск
 
 
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Шестое заседание координационной группы Беларусь-ЕС проходит в четверг в Брюсселе, сообщил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз на брифинге в Минске.
 
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