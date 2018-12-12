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"Безумие для Европы". МИД РФ прокомментировал резолюцию Европарламента против «Северного потока-2»

13.12.2018 13:25 — Разное | Ежедневник  
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"Безумие для Европы". МИД РФ прокомментировал резолюцию Европарламента против «Северного потока-2»

фото: farwater.net

Накануне депутаты Европарламента приняли резолюцию, призывающую отменить строительство «Северного потока-2», который «представляет угрозу европейской энергетической безопасности».

«Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год в обход Украины - от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод должен заработать в концу будущего года. Оператору - компании Nord Stream 2 AG - осталось получить разрешение на строительство только от Дании.

В резолюции, которую в среду принял Европарламент, указывается на ключевую роль Украины в европейской сети энергообеспечения, пишет "Коммерсантъ".

С комментарием решения Европарламента выступил российский МИД. Его представитель Мария Захарова заявила, что Россия считает резолюцию Европарламента против «Северного потока-2» результатом действий лоббистов.

«Мы не в первый раз сталкиваемся с блокированием энергетических проектов — мирных, выгодных, перспективных со стороны европейских политиков... Эти люди, многие из них, просто содержатся определенными лоббистскими группами»,— заявила Захарова. Противодействие «Северному потоку-2» она назвала «безумием для Европы, которая нуждается в энергоносителях».

 
 
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Накануне депутаты Европарламента приняли резолюцию, призывающую отменить строительство «Северного потока-2», который «представляет угрозу европейской...
 
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