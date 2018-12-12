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Праздничный салют в новогоднюю ночь в Минске прогремит на трех площадках

13.12.2018 13:59 — Разное | Аргументы и факты  
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Праздничный салют в новогоднюю ночь в Минске прогремит на трех площадках
Фото из открытых источников

Праздничный салют в новогоднюю ночь в Минске можно увидеть на трех площадках, сообщила сегодня во время онлайн-конференции на сайте Белтелерадиокомпании начальник отдела учреждений культуры управления культуры Мингорисполкома Анна ШИМАНСКАЯ, передает БЕЛТА.

Праздничный салют в новогоднюю ночь в Минске прогремит на трех площадках 5 новогодних традиций, от которых лучше отказаться

Самое масштабное действо развернется у Дворца спорта. Фейерверк начнется в 1.30 и продлится 11 минут. Зрителей ожидает лазерное шоу в оригинальном музыкальном сопровождении. Салют запустят также на двух площадках во Фрунзенском районе - у Ледового дворца спорта (в 1.30) и в парке Уго Чавеса (в 2 часа ночи).

На праздничные площадки минчан просят приходить заранее, чтобы без спешки пройти контрольно-пропускные пункты. Брать с собой алкогольные напитки нельзя, в торговых павильонах на ярмарках предложат купить шампанское, коньяк и глинтвейн.

Источник: БЕЛТА.
 

 
Теги: Минск
 
 
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Самое масштабное действо развернется у Дворца спорта. Фейерверк начнется в 1.30 и продлится 11 минут. Зрителей ожидает лазерное шоу в оригинальном музыкальном...
 
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