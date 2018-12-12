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Косметолог: «Зима – самое благоприятное время для более агрессивных процедур»
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – косметолог, дерматолог – Екатерина Карпилович.
Есть ли разница между салонными процедурами по уходу за лицом зимой и в тёплый период времени?
Екатерина Карпилович, косметолог, дерматолог:
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – косметолог, дерматолог – Екатерина Карпилович. Есть ли разница между салонными процедурами по уходу...
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