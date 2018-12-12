|
Зачем зимой нужен солнцезащитный крем?
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – косметолог, дерматолог – Екатерина Карпилович.
Нужен ли зимой солнцезащитный крем?
Екатерина Карпилович, косметолог, дерматолог:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – косметолог, дерматолог – Екатерина Карпилович. Нужен ли зимой солнцезащитный крем?
|
Свежие газеты
Архив (Разное)