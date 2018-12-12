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Какой крем для лица использовать зимой: «Тип кожи – шаг назад»
Как сохранить красоту и здоровье кожи в холодную пору года? Способен ли качественный домашний уход заменить салонный?
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – косметолог, дерматолог – Екатерина Карпилович.
Что нужно сделать с приходом морозов?
Екатерина Карпилович, косметолог, дерматолог:
Тип кожи – шаг назад. Если у нас была кожа жирная, стоит подбирать крема для комбинированной кожи, если была комбинированная, то для нормальной, если нормальная, значит, сухая. Если сухая, то это катастрофа! Нужно дополнительное увлажнение в виде сывороток под основной крем.
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Как сохранить красоту и здоровье кожи в холодную пору года? Способен ли качественный домашний уход заменить салонный? Гость программы «Утро. Студия хорошего...
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