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Какой крем для лица использовать зимой: «Тип кожи – шаг назад»

13.12.2018 14:12 — Разное | СТВ  
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Как сохранить красоту и здоровье кожи в холодную пору года? Способен ли качественный домашний уход заменить салонный?

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – косметолог, дерматолог – Екатерина Карпилович.

Что нужно сделать с приходом морозов?

Екатерина Карпилович, косметолог, дерматолог:
Мы должны понимать, что меняется температура на улице, присутствует ветер, но самое страшное то, чему мы не уделяем внимания это центральному отоплению. У нас очень сухой воздух, процент влаги в квартирах 15-20% при норме 60! Наша кожа практически обезвожена. Мы должны не убирать все крема. Все думают, увлажняющий крем превратится в лёд на коже. Нет. Его стоит оставить на ночной уход. Поэтому есть такой лайфхак: поменять баночки кремов. Поменять ночной на дневной, а дневной на ночной. Подбирать нужно более плотные текстуры, соответственные своему типу кожи.

Какой крем для лица использовать зимой: «Тип кожи – шаг назад»

Тип кожи шаг назад. Если у нас была кожа жирная, стоит подбирать крема для комбинированной кожи, если была комбинированная, то для нормальной, если нормальная, значит, сухая. Если сухая, то это катастрофа! Нужно дополнительное увлажнение в виде сывороток под основной крем.

Какой крем для лица использовать зимой: «Тип кожи – шаг назад»

Как ухаживать за лицом зимой. 5 советов косметолога
 
 
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Как сохранить красоту и здоровье кожи в холодную пору года? Способен ли качественный домашний уход заменить салонный? Гость программы «Утро. Студия хорошего...
 
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