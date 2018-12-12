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В Минске столкнулись легковушка и микроавтобус. Три человека госпитализированы
Новости Беларуси. В Минске 12 декабря примерно в полвосьмого вечера столкнулись легковушка и микроавтобус.
Согласно данным УГАИ ГУВД Мингорисполкома, BMW двигался по улице Горецкого. Поворачивая на улицу Мазурова, иномарка врезалась в микроавтобус Volkswagen, который направлялся в сторону улицы Шаранговича.
В аварии телесные повреждения получили водитель легковушки и два пассажира Volkswagen. Все пострадавшие госпитализированы.
В ДТП механические повреждения также получил Peugeot, который наехал на отломанные фрагменты кузова ТС.
Ведётся проверка. К месту происшествия выезжали правоохранители и представитель управления госкомитета следственных экспертиз по Минску.
На неделе в Минске столкнулись две иномарки.
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Новости Беларуси. В Минске 12 декабря примерно в полвосьмого вечера столкнулись легковушка и микроавтобус. Согласно данным УГАИ ГУВД Мингорисполкома, BMW...
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