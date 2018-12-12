В Минске столкнулись легковушка и микроавтобус. Три человека госпитализированы

Новости Беларуси. В Минске 12 декабря примерно в полвосьмого вечера столкнулись легковушка и микроавтобус.

Согласно данным УГАИ ГУВД Мингорисполкома, BMW двигался по улице Горецкого. Поворачивая на улицу Мазурова, иномарка врезалась в микроавтобус Volkswagen, который направлялся в сторону улицы Шаранговича.

В аварии телесные повреждения получили водитель легковушки и два пассажира Volkswagen. Все пострадавшие госпитализированы.



Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

В ДТП механические повреждения также получил Peugeot, который наехал на отломанные фрагменты кузова ТС.

Ведётся проверка. К месту происшествия выезжали правоохранители и представитель управления госкомитета следственных экспертиз по Минску.

На неделе в Минске столкнулись две иномарки.