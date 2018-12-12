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Владимир Рылатко: «Саломея» – это испытание для самого крупного театра»
Легендарное произведение, самые лучшие голоса и яркие дебюты. 13 декабря в Большом театре Беларуси открывается Минский международный Рождественский оперный форум.
Ольга Перетятько и ещё 17 «звёзд» оперы выступят в Минске на Рождественском форуме
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – первый заместитель генерального директора Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси – Владимир Рылатко.
На форуме заявлена «Саломея». Как сейчас её воспринимают?
Владимир Рылатко, первый заместитель генерального директора Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси:
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Легендарное произведение, самые лучшие голоса и яркие дебюты. 13 декабря в Большом театре Беларуси открывается Минский международный Рождественский оперный форум....
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