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Владимир Рылатко: «Саломея» – это испытание для самого крупного театра»

13.12.2018 13:46 — Разное | СТВ  
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Легендарное произведение, самые лучшие голоса и яркие дебюты. 13 декабря в Большом театре Беларуси открывается Минский международный Рождественский оперный форум.

Ольга Перетятько и ещё 17 «звёзд» оперы выступят в Минске на Рождественском форуме

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – первый заместитель генерального директора Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси – Владимир Рылатко.

На форуме заявлена «Саломея». Как сейчас её воспринимают?

Владимир Рылатко, первый заместитель генерального директора Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси:
«Саломея» – это испытание для самого крупного театра. И театр впервые за всю свою историю взял такую вершину, потому что опера очень сложная, постановочная, я не буду перечислять. Поставлена она лихо. Мне кажется, что такого впечатляющего спектакля мы, наверное, давно не имели.

Владимир Рылатко: «Саломея» – это испытание для самого крупного театра»
 
Теги: Минск
 
 
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Легендарное произведение, самые лучшие голоса и яркие дебюты. 13 декабря в Большом театре Беларуси открывается Минский международный Рождественский оперный форум....
 
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