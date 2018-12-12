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Индейка напала на школьника в США: видеофакт
Новости США. Курьезный случай попал на видео в США. В штате Висконсин на школьника напала индейка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мальчик возвращался домой с уроков, когда за ним погналась огромная птица. Индейка едва не настигла свою жертву, однако путь ей преградила местная жительница на автомобиле. Птица испугалась и прекратила преследование.
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Новости США. Курьезный случай попал на видео в США. В штате Висконсин на школьника напала индейка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мальчик...
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