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Сотрудники МВД назвали самые угоняемые марки автомобилей

13.12.2018 13:14 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. С начала 2018 года в Беларуси было зарегистрировано свыше 750 краж и угонов транспорта.  

Как сообщает МВД Беларуси, ежегодная раскрываемость таких правонарушений составляет примерно 90%. Чаще всего угоны и кражи случаются в Минске и Минской области, реже всего – в западных регионах республики. Пик подобных злодеяний приходится на пятницу и выходные дни.  

Самыми угоняемыми марками машин являются Volkswagen, Ford и Opel. Гораздо менее популярны МАЗы, советские «Москвичи» и УАЗы. Правоохранители добавляют, что 96% угнанного транспорта сыщики находят и возвращают хозяевам.  

Подчёркивается, что в последние годы, если автомобиль обнаруживается после угона в России, то он всегда возвращается к законному владельцу.  

Сотрудники МВД назвали самые угоняемые марки автомобилей
Фото: instagram.com/opel  

Портрета угонщика не существует. Потенциальным правонарушителем может оказаться как 14-летний подросток, так и пожилой человек. Не редки случаи, когда преступление совершается под влиянием алкоголя или из-за небрежности автовладельца.  

Сотрудники МВД рекомендуют пользоваться охраняемыми стоянками или гаражами, не оставлять машину незапертой даже на несколько минут и не хранить ключ-дубликат в салоне.  

Нелишними будут системы сигнализации и противоугонные средства. А если транспортное средство промаркировано, то его будет легче найти в случае пропажи.  

Осенью 2018 года мы рассказывали про посвящённое автомобилям исследование, которое провёл популярный российский сервис по продажам.  

Самым популярным женским автомобилем оказался Kia Picanto – здесь подробнее.  
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. С начала 2018 года в Беларуси было зарегистрировано свыше 750 краж и угонов транспорта.   Как сообщает МВД Беларуси, ежегодная раскрываемость таких...
 
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