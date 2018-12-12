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Лукашенко: если не будет препятствий, российского рынка Беларуси хватит навсегда

13.12.2018 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Лукашенко: если не будет препятствий, российского рынка Беларуси хватит навсегдаПрезидент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает важность поддержания взаимовыгодных и партнерских отношений в вопросе взаимной торговли с Россией. Об этом он заявил сегодня на встрече с главой Республики Карелия Российской Федерации Артуром Парфенчиковым, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства обозначил данную тему применительно к поставкам белорусских продуктов питания и сотрудничества в сфере АПК. «Нам ваш рынок выгоден. Потому что он рядом. Этот рынок, можно даже сказать, премиальный. И мы готовы с вами сотрудничать. Но таким образом, чтобы установленный у вас баланс не нарушать. Более того, мы вам помогаем и будем помогать, если в этом есть необходимость, понимая, что мы себе конкуренцию создаем. Но у братских государств не должно быть такого подхода. Мы должны помогать», — сказал белорусский лидер.

«Я абсолютно уверен, если не будет препятствий, нам российского рынка навсегда хватит. Потому что России есть что производить, что пользуется спросом на мировых рынках. Поэтому надо замещать эту продукцию», — заявил Александр Лукашенко.

Он привел пример, что Китай отказался от сои из США, в связи с чем есть возможность для расширения экспортных поставок из России. «Россия весь свой экспорт может обеспечить за счет Китая. И по приличным ценам. Как раз с Президентом обсуждали эту тему. Давайте тогда мы займемся каким-нибудь другим продуктом для себя и для России. То есть разумно надо подойти и сбалансировать все эти потоки, — сказал глава государства. — Мы это балансировали, договоры заключали, но не всегда соблюдали. Думаю, это вопрос переговоров, и мы уладим эти отношения».

Александр Лукашенко отметил, что в последнее время часто можно слышать о том, что Россия закрывает поставки той или иной белорусской продукции. «Обычная конкуренция», — подчеркнул белорусский лидер.

Он добавил, что Беларусь порой упрекают и в демпинге на российском рынке — поставках более дешевой продукции. «Я часто руководителям России говорю: вы скажите, создайте компанию какую-то крупную, и мы через нее будем поставлять на всю Россию. Мы вам поставляем за рубль, а вы продавайте за 10, если считаете, что россияне очень богатые. То есть здесь просто идет недобросовестная конкуренция. Дело абсолютно не в качестве», — уверен глава государства.

Читать полностью: www.belta.by

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает важность поддержания взаимовыгодных и партнерских отношений в вопросе взаимной торговли с Россией. Об этом...
 
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