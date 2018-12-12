Чьи елки в лесу. Как законно добыть себе новогоднюю красавицу

Можно ли пойти в лес и срубить понравившуюся елочку? Как доказать, что вы купили елку, а не срубили ее в лесу? На эти и другие вопросы «АиФ» ответили в Управлении лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь.

Купить или срубить?

Можно ли пойти в ближайший лес вырубить или выкопать елку? Какая ответственность предусмотрена за нарушение законодательства?

Рубка деревьев (рубка, изъятие, удаление) на территории лесного фонда производится только при наличии разрешительного документа.

В соответствии со статьей 15.22 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях за незаконную рубку либо повреждение до степени прекращения роста или уничтожение древесно-кустарниковой растительности в природоохранных, рекреационно-оздоровительных и защитных лесах предусмотрено наложение штрафа в размере от 5 до 50 базовых величин, на индивидуального предпринимателя - от 20 до 200 базовых величин, а на юридическое лицо - от 50 до 300 базовых величин.

Те же деяния, совершенные в эксплуатационных лесах, влекут наложение штрафа в размере до 30 базовых величин, на индивидуального предпринимателя - от 10 до 150 базовых величин, а на юридическое лицо - от 20 до 200 базовых величин.

Есть ли специальные места, где разрешено срубить елку?

Действующим законодательством на территории лесного фонда не предусмотрена возможность осуществления гражданами рубки (заготовки) новогодних елей.

А можно ли в лесу наломать еловых веток? Это законно?

Лесным кодексом установлено, что граждане имеют право свободно находиться на территории лесного фонда и без разрешительных документов бесплатно осуществлять для удовлетворения собственных нужд заготовку веток деревьев. Заготовка веток деревьев осуществляется со срубленных деревьев на лесосеках; с сухостойных и валежных деревьев; с растущих деревьев, запроектированных лесоустроительным проектом для рубок леса, не более чем за два года до их рубки.

Заготовка веток со срубленных деревьев на лесосеках разрешается в течение срока пользования участками лесного фонда, предоставленными для рубок леса. Заготовка веток с валежных деревьев разрешаются в течение всего года. Заготовка веток с растущих деревьев разрешается в течение всего года, при этом должна осуществляться не более чем на одну треть кроны дерева.

Можно ли подобрать в лесу поваленную елку?

Заготовка валежной древесины физическими лицами в лесах осуществляется в соответствии с Лесным кодексом Республики Беларусь на основании ордера. В случае отсутствия ордера при заготовке валежной древесины гражданин будет привлечен к административной ответственности.

Контроль за нарушителями

Будут ли лесничества проводить рейды? Где и как могут поймать с елкой?

Сотрудники государственной лесной охраны ежегодно в канун новогодних и рождественских праздников усиленно патрулируют лесные массивы. На особом контроле - участки леса, расположенные вблизи населенных пунктов, хвойные молодняки. Как показывает сложившаяся практика, именно здесь чаще всего незаконно рубят деревья.

Для более эффективного пресечения незаконной вырубки новогодних деревьев, их провоза без соответствующих разрешительных документов, а также пресечения иных нарушений, государственной лесной охраной совместно с сотрудниками ГАИ на дорогах общего пользования будут выставлены посты проверки.

С 2015 года в системе Минлесхоза для выявления нарушителей законодательства используются фото- и видеокамеры.

Имеют ли право сотрудники лесной охраны досматривать граждан и автотранспорт? Как доказать, что елка куплена официально?

В соответствии с подпунктом 1.2 статьи 100 Лесного кодекса должностные лица государственной лесной охраны осуществляют проверку документов, на основании которых возникает право лесопользования, для этого в установленном порядке останавливают транспортные средства.

Чтобы доказать, что вы купили ель, а не срубили ее в лесу, необходимо предъявить документ, подтверждающий её приобретение в лесхозе, лесничестве или на елочном базаре. У законных заготовителей должен быть разрешительный документ (лесной билет) на заготовку новогодних елей.

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Впервые в этом году Министерство лесного хозяйства предлагает белорусам присоединиться к акции «Сохрани символ праздника», рассказала «АиФ» пресс-секретарь Минлесхоза Анастасия ДОКУЧАЕВА. Акция пройдет с 21 по 31 декабря во всех населенных пунктах численностью свыше 30000 человек. В рамках проведения акции лесхозы предложат белорусам выбрать в качестве главного атрибута праздника новогоднее дерево в кадке, горшке или ящике. А после праздников - вынести его на балкон или вывезти к себе на дачу и сохранить до весны. В апреле, в рамках проведения «Недели леса», белорусы смогут высадить свои новогодние деревья на малой родине и таким образом внести свой вклад в озеленение нашей страны.