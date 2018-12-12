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Опрос: треть россиян готовы участвовать в протестах

13.12.2018 14:30 — Разное | Ежедневник  
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Опрос: треть россиян готовы участвовать в протестах

фото: profi-forex.org

Такие данные обнародовал «Левада-центр».

Участвовать в протестах против падения уровня жизни и в защиту своих прав готовы 30% россиян. Не готовы выходить на акции 66% опрошенных. Еще 5% затруднились ответить на вопрос.

Опрос проводился 22–28 ноября методом личного интервью. В нем участвовали 1,6 тыс. человек старше 18 лет, пишет «Коммерсантъ».

Еще больше респондентов считают в стране возможными массовые выступления населения против падения уровня жизни и в защиту своих прав. Так полагают 37% опрошенных. Маловероятными такие выступления считают 59% респондентов.

Выйти на улицы с политическими требованиями готовы 22% россиян.

Более половины российских граждан считают Владимира Путина ответственным за проблемы страны и рост стоимости жизни. Такого мнения придерживаются 55% опрошенных социологами «Левада-центра». Правительство винят в проблемах 37% респондентов (на его заслуги указывают лишь 13%), премьера Дмитрия Медведева – 21%.

Интересно, что меньше всего ответственности за проблемы и рост стоимости жизни в России, по мнению респондентов, несут губернаторы и местные власти – 13%, а также бизнес – 5%, отмечают «Ведомости».

 
 
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Такие данные обнародовал «Левада-центр».
 
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