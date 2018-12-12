Ермолович: в бюджете-2019 предусмотрен худший сценарий по налоговому маневру



фото: Thinktanks.by

Об этом глава Минфина заявил в кулуарах заседания союзного Совмина Беларуси и России, который проходит сегодня в Бресте.

"Республиканский бюджет Беларуси на 2019 год сформирован по пессимистическому сценарию работы экономики, и соответственно, учитывает негативное влияние налогового маневра на бюджет. Поэтому в бюджет заложен самый худший сценарий развития этих переговоров... Суммарно бюджетные потери составляют 630 миллионов белорусских рублей (около 300 миллионов долларов - ред.)", - цитирует Ермоловича РИА Новости .

Механизм компенсации Минску потерь от реализации в РФ налогового маневра должен быть определен до конца года. Ранее белорусская сторона оценивала свои потери от налогового маневра в России в 11 млрд долларов в ближайшие четыре года.

Налоговый маневр в России будет реализовывать в течение 2019-2024 годов. Планируется постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение ставки НДПИ. Потери Беларуси в этом случае будут вызваны увеличением цен на нефть и снижением экспортных пошлин на нефтепродукты.