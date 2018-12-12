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Новый магазин сети «Доброном» распахнул двери покупателям на ул. Куйбышева, 13

13.12.2018 14:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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6-ой в городе над Бугом, 27-ой в Брестской области и 286-ой в Республике Беларусь – в областном центре свои двери распахнул очередной магазин торговой сети «Доброном». Важное событие произошло, как и анонсировалось, 11 декабря по адресу Куйбышева, 13.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61515.php

Новый магазин сети «Доброном» распахнул двери покупателям на ул. Куйбышева, 13

Открытие магазина прошло в обеденное время и есть большая вероятность, что именно эти часы будут здесь одними из самых важных и впредь.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61515.php

Новый магазин сети «Доброном» распахнул двери покупателям на ул. Куйбышева, 13

Всё дело в географии и ассортименте. Отличительной чертой этого «Добронома» является отдел готовой продукции. Здесь невозможно сделать выбор мгновенно – хочется попробовать сразу всё. Как принято говорить в таких случаях, буквально разбегаются глаза.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61515.php

Новый магазин сети «Доброном» распахнул двери покупателям на ул. Куйбышева, 13

Рыба и мясо, салаты и сладости. В отделе каждый найдёт перекус или полноценный завтрак, обед и ужин по душе и кошельку.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61515.php

Новый магазин сети «Доброном» распахнул двери покупателям на ул. Куйбышева, 13

Особая фишка отдела собственного производства – сингапурский и бельгийский шоколад. Сладости из него выпускает само предприятие «Доброном» в специально оборудованном для этого кондитерском цехе. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61515.php

Новый магазин сети «Доброном» распахнул двери покупателям на ул. Куйбышева, 13

Однозначно будут пользоваться популярностью и остромодные островки самостоятельности – в магазине каждый покупатель может сам собрать салат или гамбургер в соответствии со своими предпочтениями. Первые посетители торговой точки уверены, она обязательно станет местом притяжения.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61515.php

Новый магазин сети «Доброном» распахнул двери покупателям на ул. Куйбышева, 13

Широкий ассортимент, доступные цены, система лояльности, постоянные акционные предложения – всё это привлечёт внимание к магазину и сделает его популярным и любимым местом.

 
 
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6-ой в городе над Бугом, 27-ой в Брестской области и 286-ой в Республике Беларусь – в областном центре свои двери распахнул очередной магазин торговой сети «Доброном»....
 
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