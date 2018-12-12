В Беларуси с начала зимы четыре человека утонули из-за тонкого льда

В Беларуси с начала года утонуло более 360 человек, четыре из них — из-за тонкого льда во время его становления. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское республиканское общество спасания на водах» (ОСВОД) Анвар Игамбердиев, передает корреспондент БЕЛТА.





«На сегодняшний день, по оперативным данным, в республике погибло от всех видов утопления 364 человека, из них 30 несовершеннолетних. Количество по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросло — на 28 взрослых и 5 детей. В прошлом году на 13 декабря было порядка 330 утонувших, из которых 25 несовершеннолетних», — проинформировал Анвар Игамбердиев. По данным Государственной инспекции по маломерным судам, из-за нарушений правил плавания погибли 10 человек. Анализ статистики гибели на воде показывает, что в большинстве случаев (около 70%) люди тонут в состоянии алкогольного опьянения. При всем этом количество спасенных и предупрежденных ОСВОД значительно выше числа утонувших.

Глава ОСВОДа отметил, что сейчас достаточно сложный период, когда идет становление льда. «В этой связи основная цель ОСВОДа — предупредить людей, — сказал председатель организации.- К сожалению, статистика говорит о том, что на сегодня четыре человека у нас уже погибли в период становления льда. Три последних случая связаны с рыбалкой, а четвертый произошел на реке Ипуть в Добруше, где утонул 14-летний подросток». Всего с начала года из-за тонкого льда погибли 16 человек. При этом Анвар Игамбердиев отметил важность принятия облисполкомами решений о мерах безопасности на льду.

Он также добавил, что лед в Беларуси пока что в основном непрочный. Ведется мониторинг толщины, информация по контролируемым водоемам есть на сайтах ОСВОДа.

Анвар Игамбердиев рассказал и о планируемой акции. «Накануне мы встречались с представителями БРСМ и планируем на каникулах с 21 декабря организовать акцию «Зимний патруль», — сообщил он. Предполагается, что члены БРСМ будут принимать самое активное участие в пропаганде и разъяснении правил безопасности вместе с работниками ОСВОД.

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