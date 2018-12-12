ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси с начала зимы четыре человека утонули из-за тонкого льда

13.12.2018 — Разное | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

В Беларуси с начала года утонуло более 360 человек, четыре из них — из-за тонкого льда во время его становления. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское республиканское общество спасания на водах» (ОСВОД) Анвар Игамбердиев, передает корреспондент БЕЛТА.

В Беларуси с начала зимы четыре человека утонули из-за тонкого льда

«На сегодняшний день, по оперативным данным, в республике погибло от всех видов утопления 364 человека, из них 30 несовершеннолетних. Количество по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросло — на 28 взрослых и 5 детей. В прошлом году на 13 декабря было порядка 330 утонувших, из которых 25 несовершеннолетних», — проинформировал Анвар Игамбердиев. По данным Государственной инспекции по маломерным судам, из-за нарушений правил плавания погибли 10 человек. Анализ статистики гибели на воде показывает, что в большинстве случаев (около 70%) люди тонут в состоянии алкогольного опьянения. При всем этом количество спасенных и предупрежденных ОСВОД значительно выше числа утонувших.

Глава ОСВОДа отметил, что сейчас достаточно сложный период, когда идет становление льда. «В этой связи основная цель ОСВОДа — предупредить людей, — сказал председатель организации.- К сожалению, статистика говорит о том, что на сегодня четыре человека у нас уже погибли в период становления льда. Три последних случая связаны с рыбалкой, а четвертый произошел на реке Ипуть в Добруше, где утонул 14-летний подросток». Всего с начала года из-за тонкого льда погибли 16 человек. При этом Анвар Игамбердиев отметил важность принятия облисполкомами решений о мерах безопасности на льду.

Он также добавил, что лед в Беларуси пока что в основном непрочный. Ведется мониторинг толщины, информация по контролируемым водоемам есть на сайтах ОСВОДа.

Анвар Игамбердиев рассказал и о планируемой акции. «Накануне мы встречались с представителями БРСМ и планируем на каникулах с 21 декабря организовать акцию «Зимний патруль», — сообщил он. Предполагается, что члены БРСМ будут принимать самое активное участие в пропаганде и разъяснении правил безопасности вместе с работниками ОСВОД.
Читать полностью: https://www.belta.by/society/view/v-belarusi-chetyre-cheloveka-utonuli-iz-za-tonkogo-lda-329204-2018/
При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

БЕЛТА.

 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси с начала года утонуло более 360 человек, четыре из них - из-за тонкого льда во время его становления. Об этом сегодня на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Новый магазин сети «Доброном» распахнул двери покупателям на ул. Куйбышева, 13
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика