На Марсе исчез метан

Астрономы не могут зафиксировать следы метана в атмосфере Марса, хотя ранее, в 2004 году, регистрировали их. Многие исследователи уже строили гипотезы о том, как этот газ связан с деятельностью микробов под поверхностью планеты, так как на Земле он часто сопутствует простым формам жизни. О результатах своей работы ученые сообщили на встрече Американского геофизического общества, пишет « Индикатор ».



Фото: NASA

Метан — это простой углеводород с составом CH 4 . Его производят многие микробы на Земле, например, он выделяется при разложении сложных органических соединений. Впервые метан в атмосфере Красной планеты обнаружил спутник Mars Express в 2004 году. Это открытие сразу вызвало критику части научного сообщества, так как существовали сомнения в том, что приборы спутника достаточно чувствительны. Спустя десять лет метан зафиксировал и марсоход Curiosity, причем его присутствие отмечалось на протяжении нескольких месяцев. Ученым даже удалось выделить сезонные колебания его концентрации.

В новом докладе европейские ученые рассказали о первых научных результатах прибора NOMAD на борту аппарата ExoMars Trace Gas Orbiter, вышедшего на орбиту в 2016 году. Чувствительность этого инструмента примерно в тысячу раз выше прежних приборов, однако он не смог обнаружить присутствие метана.

Научная программа NOMAD началась только в апреле 2018 года, поэтому данных еще не очень много. В частности, наблюдения устроены таким образом, что он измеряет концентрации газов в горизонтальных слоях атмосферы на разной высоте. Измерения продолжатся до 2022 года.

Работающие с марсоходом Curiosity ученые не считают, что результат противоречит их наблюдениям, хотя они и ожидали, что NOMAD найдет газ. Их гипотеза состоит том, что газ выделяетя из-под поверхности планеты, хотя существуют и другие предположения, согласно которым метан формируется в космосе из вещества пыли Солнечной системы. «Я уверен, что с течением времени появится соответствие между двумя наборами данных, — говорит Крис Уэбстер из Лаборатории реактивного движения (США). — Метан точно не приходит сверху, это важный результат».