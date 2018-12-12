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Проведена консультация для заместителей директора по учебной работе

13.12.2018 — Разное | Единство  
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Заместитель директора по учебной работе ГУО «Учебно-педагогический комплекс ясли сад - средняя школа № 24 г. Борисова» Лапенок Л.Н. транслировала модель эффективного опыта работы учреждения образования по изучению деятельности педагогов по выполнению требований образовательного стандарта и концепции по учебным предметам.

Акцентом проведения консультации стала групповая работа по составлению программ для изучения состояния преподавания различных учебных предметов. Каждый участник смог обсудить актуальные проблемы, пообщаться с коллегами, смоделировать самоконтроль «Изучение деятельности педагогов по выполнению требований образовательного стандарта и концепции по учебным предметам».

В ходе проведения рефлексии «Блиц-решение» были даны полноценные и исчерпывающие ответы на интересующие вопросы.

http://www.rooborisov.by/

 
 
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11 декабря 2018 года на базе Государственного учреждения образования «Учебно-педагогический комплекс ясли-сад - средняя школа № 24 г. Борисова» для заместителей...
 
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