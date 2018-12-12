Определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов

Вот результаты всех матчей.





Группа Е: "Аякс" - "Бавария" - 3:3, "Бенфика" - АЕК - 1:0.





Группа F: "Манчестер Сити" – "Хоффенхайм" - 2:1, "Шахтер" – "Олимпик" - 1:1.





Группа G: "Реал" Мадрид - ЦСКА - 0:3, "Виктория" Пльзень – "Рома" - 2:1.





Группа H: "Валенсия" - "Манчестер Юнайтед" - 2:1, "Янг Бойз" - "Ювентус" - 2:1.









Наибольшим числом в 1/8 финала представлены клубы Англии. Это - четверка в составе "Тоттенхэм Хотспур" (Лондон), "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед".





В плей-офф вышли по 3 клуба из чемпионатов Германии и Испании: "Боруссия" (Дортмунд), "Шальке" (Гельзенкирхен), "Бавария" (Мюнхен), а также "Атлетико" (Мадрид), "Реал" (Мадрид) и "Барселона".





Италию представляют "Ювентус" (Турин) и "Рома" (Рим). Францию - "Пари Сен-Жермен" (Париж) и "Олимпик" (Лион).





Также в 1/8 финала сыграют "Порту" (Португалия) и "Аякс" (Амстердам, Нидерланды).





Жеребьевка пар состоится в понедельник, 17 декабря.