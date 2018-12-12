На этот раз доллар не устоял

Курс доллара упал на 0,0066 рубля до 2,1204 BYN/USD и оказался на минимуме за 17 дней. Доллар сильно обвалился на торгах в понедельник — минус 0,0116 рубля, затем за вторник и среду он отыграл половину этого падения. Однако сегодня за один день падение превысило рост предыдущих двух дней.





Курс евро вырос на 0,0051 рубля до 2,4136 BYN/EUR. Евро подорожал впервые с начала недели. За предыдущие три дня торгов курс европейской валюты опустился на 0,0168 рубля и оказался на минимуме за 16 дней.





Курс российского рубля поднялся всего на 0,0012 рубля до 3,2021 BYN/100 RUB.









Россия





На торгах МосБиржи к 11:30 средневзвешенный курс доллара упал на 17 копеек до 66,2550 RUB/USD. Курс евро к этому же времени вырос на 23 копейки до 75,45 RUB/EUR.