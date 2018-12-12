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"Дело медиков": в суд поступили первые уголовные дела, в том числе и экс-замминистра
Генеральная прокуратура направила в Верховный суд для определения подсудности первые уголовные дела по масштабному «делу медиков»,
В Верховный суд отправлено дело бывшего заместителя Министра здравоохранения Игоря Лосицкого. Чиновнику предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 430 (Получение взятки лицом, занимающим ответственное положение) УК РБ.
А также дело главного врача УЗ «12-я городская клиническая стоматологическая поликлиника Минска» Кравчёнка — по ч.ч. 2 и 3 ст. 430 (Получение взятки повторно, в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 424 (Злоупотребление служебными полномочиями) УК РБ.
Поступило в Верховный суд и дело бывшего начальника главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Стрижака по ч. 2 ст. 430 (Получение взятки повторно, в крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь.
После изучения материалов дел Генпрокуратура пришла к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных, относимых и допустимых доказательств, полном и объективном исследовании обстоятельств преступлений, согласилась с уголовно-правовой квалификацией действий обвиняемых, сообщает пресс-служба ведомства.
Уголовные дела находились в производстве следственного управления Комитета государственной безопасности.
Примененные на стадии предварительного расследования меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Лосицкого и Стрижака, домашнего ареста в отношении Кравчёнка оставлены без изменения, говорится в сообщении.
Как позже сообщила пресс-служба Верховного суда, уголовные дела Лосицкого и Кравчёнка будет рассматривать Минский городской суд.
Уголовное дело в отношении начальника управления здравоохранения Гродненского облисполкома Стрижака направлено в суд Центрального района Минска.
О дате начала судебных разбирательств будет сообщено дополнительно.
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Генеральная прокуратура направила в Верховный суд для определения подсудности первые уголовные дела по масштабному «делу медиков», сообщает пресс-служба...
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