"Дело медиков": в суд поступили первые уголовные дела, в том числе и экс-замминистра









В Верховный суд отправлено дело бывшего заместителя Министра здравоохранения Игоря Лосицкого. Чиновнику предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 430 (Получение взятки лицом, занимающим ответственное положение) УК РБ.





А также дело главного врача УЗ «12-я городская клиническая стоматологическая поликлиника Минска» Кравчёнка — по ч.ч. 2 и 3 ст. 430 (Получение взятки повторно, в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 424 (Злоупотребление служебными полномочиями) УК РБ.





Поступило в Верховный суд и дело бывшего начальника главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Стрижака по ч. 2 ст. 430 (Получение взятки повторно, в крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь.





После изучения материалов дел Генпрокуратура пришла к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных, относимых и допустимых доказательств, полном и объективном исследовании обстоятельств преступлений, согласилась с уголовно-правовой квалификацией действий обвиняемых, сообщает пресс-служба ведомства.





Уголовные дела находились в производстве следственного управления Комитета государственной безопасности.





Примененные на стадии предварительного расследования меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Лосицкого и Стрижака, домашнего ареста в отношении Кравчёнка оставлены без изменения, говорится в сообщении.









Как позже сообщила пресс-служба Верховного суда, уголовные дела Лосицкого и Кравчёнка будет рассматривать Минский городской суд.





Уголовное дело в отношении начальника управления здравоохранения Гродненского облисполкома Стрижака направлено в суд Центрального района Минска





О дате начала судебных разбирательств будет сообщено дополнительно.