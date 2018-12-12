МИД - о переговорах с ЕС об упрощении визового режима: Мы нашли приемлемые для всех положения документа

"Благодаря совместной работе с европейской стороной мы решили ряд сложных вопросов, в том числе сохранили возможность получения виз нашими гражданами в посольствах стран ЕС, а не только в визовых центрах, — заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз 13 декабря на брифинге в Минске. — На сегодняшний день мы нашли приемлемые для всех положения документа. Именно это имеет значение".





"То, что в последнее время кто-то пытается превратить практически законченный переговорный процесс в какую-то игру в одни ворота, — это второстепенно", — подчеркнул также Глаз.





Пресс-секретарь отметил, что с подписанием соглашения количество выдаваемых белорусам виз не вырастет, а уменьшится, потому что будет больше выдаваться многократных и долгосрочных виз. "Только одна из 28 стран ЕС не согласна с этим очевидным фактом. Больше ни у кого таких проблем нет", — сказал Глаз.









Он не стал отвечать на уточняющий вопрос БелаПАН, идет ли речь о Польше.





"Давайте останемся дипломатами и не будем раскрывать детали [переговоров] в настоящий момент", — отметил пресс-секретарь.





Напомним, накануне в интервью tut.by чрезвычайный и полномочный посол Польши в Беларуси Артур Михальски заявил, что переговоры по соглашению об упрощении визового режима между Беларусью и Евросоюзом упираются в количество консулов при посольствах.





"Соглашение об упрощении визового режима, которое обе стороны считают важным инструментом, приведет к росту числа желающих получить визы, нам потребуется больше консулов, и мы думали, что в этом вопросе найдем понимание с белорусской стороны, но неожиданно появились проблемы", — рассказал Михальски.





Диалог об упрощении визового режима и реадмиссии официально ведется с января 2014 года.





В июне 2018 года еврокомиссар по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнес Хан во время визита в Минск заявил, что переговорный процесс между Беларусью и Евросоюзом по соглашению об упрощении визовых процедур можно было бы ускорить.





"Мне не хотелось бы комментировать переговорный процесс, — сказал он. — Я полагаю, если есть добрая воля с обеих сторон, мы тогда можем не пройти, а пробежать последний километр. Можно было бы ускорить этот окончательный процесс принятия решений".





Говоря о планируемом повышении стоимости шенгенских виз до 80 евро, Хан подчеркнул, что ЕС и Еврокомиссия не заинтересованы в том, чтобы "сделать визовые вопросы источником дохода".





"Наша цель — обеспечить быструю выдачу виз. Здесь есть определенные условия, но мы не намерены зарабатывать на этом деньги", — сказал он.









30 июля Европейская комиссия официально пригласила Беларусь на пятый раунд переговоров по соглашениям об упрощении визового режима и о реадмиссии. При этом европейская сторона выразила готовность завершить переговоры как можно быстрее.





Ранее послы стран — членов ЕС одобрили мандат Еврокомиссии на начало переговоров с Европарламентом о внесении изменений в Визовый кодекс. Среди планируемых изменений — установка периода подачи визовых заявок не позднее чем за 15 дней до поездки и увеличение консульского сбора с 60 до 80 евро.





Увеличение сбора не коснется тех стран, с которыми у ЕС подписаны соглашения об упрощении визовых процедур и для граждан которых шенгенские визы стоят 35 евро.