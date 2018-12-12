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МИД - о переговорах с ЕС об упрощении визового режима: Мы нашли приемлемые для всех положения документа

13.12.2018 13:20 — Разное | Партизан  
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Беларусь с первого дня была и остается заинтересованной в подписании соглашения с Евросоюзом об упрощении визового режима.

"Благодаря совместной работе с европейской стороной мы решили ряд сложных вопросов, в том числе сохранили возможность получения виз нашими гражданами в посольствах стран ЕС, а не только в визовых центрах, — заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз 13 декабря на брифинге в Минске. — На сегодняшний день мы нашли приемлемые для всех положения документа. Именно это имеет значение".

"То, что в последнее время кто-то пытается превратить практически законченный переговорный процесс в какую-то игру в одни ворота, — это второстепенно", — подчеркнул также Глаз.

Пресс-секретарь отметил, что с подписанием соглашения количество выдаваемых белорусам виз не вырастет, а уменьшится, потому что будет больше выдаваться многократных и долгосрочных виз. "Только одна из 28 стран ЕС не согласна с этим очевидным фактом. Больше ни у кого таких проблем нет", — сказал Глаз.


Он не стал отвечать на уточняющий вопрос БелаПАН, идет ли речь о Польше.

"Давайте останемся дипломатами и не будем раскрывать детали [переговоров] в настоящий момент", — отметил пресс-секретарь.

Напомним, накануне в интервью tut.by чрезвычайный и полномочный посол Польши в Беларуси Артур Михальски заявил, что переговоры по соглашению об упрощении визового режима между Беларусью и Евросоюзом упираются в количество консулов при посольствах. 

"Соглашение об упрощении визового режима, которое обе стороны считают важным инструментом, приведет к росту числа желающих получить визы, нам потребуется больше консулов, и мы думали, что в этом вопросе найдем понимание с белорусской стороны, но неожиданно появились проблемы", — рассказал Михальски.

Диалог об упрощении визового режима и реадмиссии официально ведется с января 2014 года.

В июне 2018 года еврокомиссар по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнес Хан во время визита в Минск заявил, что переговорный процесс между Беларусью и Евросоюзом по соглашению об упрощении визовых процедур можно было бы ускорить.

"Мне не хотелось бы комментировать переговорный процесс, — сказал он. — Я полагаю, если есть добрая воля с обеих сторон, мы тогда можем не пройти, а пробежать последний километр. Можно было бы ускорить этот окончательный процесс принятия решений".

Говоря о планируемом повышении стоимости шенгенских виз до 80 евро, Хан подчеркнул, что ЕС и Еврокомиссия не заинтересованы в том, чтобы "сделать визовые вопросы источником дохода". 

"Наша цель — обеспечить быструю выдачу виз. Здесь есть определенные условия, но мы не намерены зарабатывать на этом деньги", — сказал он.


30 июля Европейская комиссия официально пригласила Беларусь на пятый раунд переговоров по соглашениям об упрощении визового режима и о реадмиссии. При этом европейская сторона выразила готовность завершить переговоры как можно быстрее.

Ранее послы стран — членов ЕС одобрили мандат Еврокомиссии на начало переговоров с Европарламентом о внесении изменений в Визовый кодекс. Среди планируемых изменений — установка периода подачи визовых заявок не позднее чем за 15 дней до поездки и увеличение консульского сбора с 60 до 80 евро. 

Увеличение сбора не коснется тех стран, с которыми у ЕС подписаны соглашения об упрощении визовых процедур и для граждан которых шенгенские визы стоят 35 евро. 

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь с первого дня была и остается заинтересованной в подписании соглашения с Евросоюзом об упрощении визового режима.
 
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