﻿ В Беларуси будут выдавать бизнес-кредиты в 5 раз быстрее. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси будут выдавать бизнес-кредиты в 5 раз быстрее

13.12.2018 14:30 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A
В Беларуси будут выдавать бизнес-кредиты в 5 раз быстрее
фото: pixabay.com

В декабре в банке завершился проект по модернизации процесса выдачи кредитов для клиентов малого и среднего бизнеса (МСБ). Он проводился совместно с международной консалтинговой группой под кураторством Европейского банка реконструкции и развития.

Еще 2 года назад банк выдавал малому и среднему бизнесу всего 150 кредитов в год, а по итогам 2018 ожидается примерно 900 кредитов. Кредитный портфель МСБ в банке за последние 2 года увеличился в 4 раза.

«Основная проблема при кредитовании МСБ – у клиентов не всегда есть полная финансовая информация, необходимая для классического финансового анализа, – пояснил Юрий Зайцев. – Не все составляют бухгалтерские балансы, а часть малого бизнеса работает на упрощенной системе налогообложения. Как оценить кредитный риск – главная проблема в таких условиях. С одной стороны, есть клиент, которому нужны деньги, с другой стороны, есть банк, который должен провести финансовый анализ и понять вернется кредит или нет».

 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Банке Москва-Минск вместе с ЕБРР внедрили новую систему кредитования, рассказал начальник управления обслуживания малого бизнеса Юрий Зайцев.
 
Новости дня
Новости разные
 
Назарбаев заверил госсекретаря Совбеза Беларуси в поддержке его кандидатуры на пост генсека ОДКБ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика