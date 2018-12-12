В Беларуси будут выдавать бизнес-кредиты в 5 раз быстрее



фото: pixabay.com

В декабре в банке завершился проект по модернизации процесса выдачи кредитов для клиентов малого и среднего бизнеса (МСБ). Он проводился совместно с международной консалтинговой группой под кураторством Европейского банка реконструкции и развития.

Еще 2 года назад банк выдавал малому и среднему бизнесу всего 150 кредитов в год, а по итогам 2018 ожидается примерно 900 кредитов. Кредитный портфель МСБ в банке за последние 2 года увеличился в 4 раза.

«Основная проблема при кредитовании МСБ – у клиентов не всегда есть полная финансовая информация, необходимая для классического финансового анализа, – пояснил Юрий Зайцев. – Не все составляют бухгалтерские балансы, а часть малого бизнеса работает на упрощенной системе налогообложения. Как оценить кредитный риск – главная проблема в таких условиях. С одной стороны, есть клиент, которому нужны деньги, с другой стороны, есть банк, который должен провести финансовый анализ и понять вернется кредит или нет».