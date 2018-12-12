|
По требованию властей в Минске отменили концерт группы IC3PEAK
>
Кажется, до Беларуси из России дошла волна запретов концертов различных групп и исполнителей (в первую очередь рэперов). В Минске запретили сегодня выступить российской электронной группе IC3PEAK. Об этом в своём telegram-канале
По словам Павла, запретить концерт в клубе «Брюгге» потребовали сотрудники отдела идеологии Центрального района Минска и Мингорисполкома. «За спинами идеологических работников маячат зеленые мундиры офицеров КГБ Беларуси. Атмосферное погружение в Советский Союз», − пишет правозащитник. Он добавил, что группа уже ищет адвоката в Минске.
В клубе «Брюгге» информацию
Экспериментальная электронная группа IC3PEAK стала «неудобной» для правительства из-за своих песен с критикой руководства России − конечно, в первую очередь речь идёт об их главном хите «Смерти Больше Нет».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кажется, до Беларуси из России дошла волна запретов концертов различных групп и исполнителей (в первую очередь рэперов). В Минске запретили сегодня выступить...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)