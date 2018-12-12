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По требованию властей в Минске отменили концерт группы IC3PEAK

13.12.2018 14:10 — Разное | KYKY  
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Кажется, до Беларуси из России дошла волна запретов концертов различных групп и исполнителей (в первую очередь рэперов). В Минске запретили сегодня выступить российской электронной группе IC3PEAK. Об этом в своём telegram-канале сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

По словам Павла, запретить концерт в клубе «Брюгге» потребовали сотрудники отдела идеологии Центрального района Минска и Мингорисполкома. «За спинами идеологических работников маячат зеленые мундиры офицеров КГБ Беларуси. Атмосферное погружение в Советский Союз», − пишет правозащитник. Он добавил, что группа уже ищет адвоката в Минске.

В клубе «Брюгге» информацию подтвердили TUT.by и отметили, что формальная причина отмены концерта Мингорисполкомом − несоответствие количества проданных билетов с заявленными. Так, вместо 150 квитков их разлетелось 450.

Экспериментальная электронная группа IC3PEAK стала «неудобной» для правительства из-за своих песен с критикой руководства России − конечно, в первую очередь речь идёт об их главном хите «Смерти Больше Нет». 

 

 
Теги: Минск
 
 
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