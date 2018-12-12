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В пинской школе требуют отписаться от группы «Топовый Пинск» во «Вконтакте»

13.12.2018 13:34 — Разное | KYKY  
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Администрация одной из школ недовольна группой «Топовый Пинск» во «Вконтакте» и поэтому потребовала, чтобы учёники от неё отписались и доложили об этом. Собрать информацию о подписчиках группы сказали, как это у нас принято, учителям.

Фотографию с объявлением от администрации школы опубликовали в самом сообществе − её прислал кто-то из учеников. Нет никаких предупреждений, что же будет, если не выполнить указание.

 

На группу в школе разозлились не просто так. В среду, 12 декабря, телерадиокомпания «Пинск» выпустила передачу «На стороне закона», где около половины времени посвятила массовой встрече молодёжи на площади Ленина. Её организовали блогеры, которые и ведут группу «Топовый Пинск». В сюжете (начинается на отметке 4:49) эту «сходку» несколько раз называют «незаконной», напоминают о штрафах организаторам и вообще возмущаются, как дети посмели вот так собраться на площади. 

Речь идёт вот об этом видео. В описании к нему автор просит подписаться на канал «Топовый Пинск». В самом сообществе во «Вконакте» и на Youtube-канале никаких упоминаний о встрече нет − в соцсети и вовсе не было никаких постов 19 ноября.

 
 
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Администрация одной из школ недовольна группой «Топовый Пинск» во «Вконтакте» и поэтому потребовала, чтобы учёники от неё отписались и доложили об этом. Собрать...
 
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