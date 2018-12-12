В Великобритании обнаружили захоронение со скелетом «вампира»

В городе Поклингтон (Йоркшир, Великобритания) исследователи обнаружили человеческие захоронения III века до нашей эры, над которыми проводились мистические ритуалы. Об этом пишет The Independent.



Фото: David Keys

В ходе археологического исследования выяснилось, что мужчина в возрасте от 17 до 25 лет был убит «дважды или даже трижды». Детальный осмотр его скелета показал, что уже после смерти его пронзили девятью копьями с железными и костяными наконечниками. Кроме того, мужчина получил сильный удар по лбу деревянной дубинкой. Важно, что наконечники копий извлекать из тела не стали и оставили прямо в нем.

Археологи пока затрудняются точно сказать, зачем это сделали. Одно из возможных объяснений — мужчина мог быть почитаемым воителем, умершим своей смертью, а не на поле битвы. Повторное ритуальное убийство должно было позволить ему «умереть смертью воина».



Фото: David Keys

Еще один вариант: усопшего мужчину продолжали бояться даже после смерти, считали его сверхъестественным существом вроде вампира и именно поэтому повторно закололи острыми предметами. Третье объяснение: человека положили в могилу еще живым и затем провели ритуальное убийство.

Неподалеку от захоронения мужчины обнаружилась еще одна могила с останками молодой женщины. Ученые предполагают, что она могла быть его сестрой. В 55 метрах есть еще одно загадочное захоронение, в нем лежат останки пожилого мужчины, которому было от 60 до 70 лет. Его закопали полностью одетым, с бронзовым щитом и колесницей, запряженной двумя обезглавленными пони.

«Раскопки этих захоронений — только начало нашего исследования. Надеемся, что программа научных испытаний в ближайшие месяцы позволит больше узнать об этих объектах», — уточнили исследователи, ведущие раскопки.