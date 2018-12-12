ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске предприятиям разослали письма с просьбой поднять зарплаты. Кто получил уведомления

13.12.2018 15:10 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Минске городские власти разослали по предприятиям письма с просьбой «рассмотреть возможность повышения уровня заработной платы» в декабре, чтобы выйти на прогнозные показатели. FINANCE.TUT.BY уточнил, какие предприятия получили подобные уведомления.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В письме, которое направили из администрации Московского района на предприятия по списку, говорится, что «просят рассмотреть возможность повышения уровня заработной платы и осуществления стимулирующих выплат работникам организации в декабре 2018 года».

В администрации района пояснили, что направили письмо на предприятия коммунальной формы собственности. 

— На коммунальные предприятия с долей государства свыше 50%. Естественно им доведены задания для выполнения этих параметров (роста зарплаты. — Прим. ред.), — пояснила FINANCE.TUT.BY первый заместитель главы администрации Московского района Татьяна Колядко. — В рамках выполнения решения города это и выполняется, никакие другие параметры никто не предусматривает. По сути мы еще раз этим напоминаем, что для каждого из предприятий доведены задания. Это идет в соответствии с утвержденным бизнес-планом, в соответствии с объемом, выручкой, а также в соответствии с соотношением роста производительности труда (к росту зарплаты. — Прим. ред.).


Фото euroradio.fm

Письма получили 8 предприятий, уточнила Татьяна Колядко.

— В большей степени это касается бюджетных организаций, у которых есть возможность за счет внебюджетных источников стимулировать рост зарплат. В декабре идет распределение стимулирующих выплат. К примеру, физкультурно-оздоровительный центр, у них есть возможность за счет дополнительных секций, которые они создают.

В октябре средняя зарплата в Московском районе составила 1310 рублей при задании 1295 рублей. На декабрь в районе планируется выйти на среднюю зарплату в 1500 рублей. 

— К примеру, темп рост производительности труда по промышленным предприятиям в январе-октябре этого года составил 21,3% к аналогичному периоду прошлого года, а рост заработной платы — на уровне 18%.

В Минске по итогам этого года планируют выйти на среднюю зарплату в районе 1350 рублей. Ранее председатель комитета по труду, занятости и соцзащите населения Мингорисполкома Жанна Романович сообщала, что за январь — сентябрь номинальная начисленная среднемесячная зарплата по Минску составила 1 295,3 рубля при задании 1381 рублей (в том числе за сентябрь — 1 319,5 рубля при задании 1388 рублей).

В прошлом году письма с просьбой увеличить зарплату получили минские и гродненские предприятия.

Читайте также
«В Литве платят в 6 раз больше». Власти придумали, как удержать уезжающих на заработки строителей
«Уезжают за рубеж, где больше платят». Что происходит в строительстве, за которое взялся президент
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске городские власти разослали по предприятиям письма с просьбой «рассмотреть возможность повышения уровня заработной платы» в декабре, чтобы выйти на...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Дети и быт остались на муже». Как мама троих детей увлеклась бодибилдингом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика