В Минске предприятиям разослали письма с просьбой поднять зарплаты. Кто получил уведомления

В Минске городские власти разослали по предприятиям письма с просьбой «рассмотреть возможность повышения уровня заработной платы» в декабре, чтобы выйти на прогнозные показатели. FINANCE.TUT.BY уточнил, какие предприятия получили подобные уведомления.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В письме, которое направили из администрации Московского района на предприятия по списку, говорится, что «просят рассмотреть возможность повышения уровня заработной платы и осуществления стимулирующих выплат работникам организации в декабре 2018 года».

В администрации района пояснили, что направили письмо на предприятия коммунальной формы собственности.

— На коммунальные предприятия с долей государства свыше 50%. Естественно им доведены задания для выполнения этих параметров (роста зарплаты. — Прим. ред.), — пояснила FINANCE.TUT.BY первый заместитель главы администрации Московского района Татьяна Колядко. — В рамках выполнения решения города это и выполняется, никакие другие параметры никто не предусматривает. По сути мы еще раз этим напоминаем, что для каждого из предприятий доведены задания. Это идет в соответствии с утвержденным бизнес-планом, в соответствии с объемом, выручкой, а также в соответствии с соотношением роста производительности труда (к росту зарплаты. — Прим. ред.).



Фото euroradio.fm

Письма получили 8 предприятий, уточнила Татьяна Колядко.

— В большей степени это касается бюджетных организаций, у которых есть возможность за счет внебюджетных источников стимулировать рост зарплат. В декабре идет распределение стимулирующих выплат. К примеру, физкультурно-оздоровительный центр, у них есть возможность за счет дополнительных секций, которые они создают.

В октябре средняя зарплата в Московском районе составила 1310 рублей при задании 1295 рублей. На декабрь в районе планируется выйти на среднюю зарплату в 1500 рублей.

— К примеру, темп рост производительности труда по промышленным предприятиям в январе-октябре этого года составил 21,3% к аналогичному периоду прошлого года, а рост заработной платы — на уровне 18%.

В Минске по итогам этого года планируют выйти на среднюю зарплату в районе 1350 рублей. Ранее председатель комитета по труду, занятости и соцзащите населения Мингорисполкома Жанна Романович сообщала , что за январь — сентябрь номинальная начисленная среднемесячная зарплата по Минску составила 1 295,3 рубля при задании 1381 рублей (в том числе за сентябрь — 1 319,5 рубля при задании 1388 рублей).

В прошлом году письма с просьбой увеличить зарплату получили минские и гродненские предприятия.

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