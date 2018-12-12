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«Дети и быт остались на муже». Как мама троих детей увлеклась бодибилдингом

13.12.2018 15:09 — Разное | Tut.by  
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GO.TUT.BY объявил конкурс «До и после», где белорусы рассказывают о том, как их изменил ЗОЖ. Тренер и мама троих детей, 39-летняя Виктория Мальчинская из Минска рассказала о том, как от булимии пришла к бодибилдингу и почему его оставила.


Фото: из личного архива героини. Фото слева — до увлечения Виктории бодибилдингом, справа — во время

Расскажите и вы о своем опыте! Чтобы участвовать в конкурсе «До и после», на почту elena.melnikova@tutby.com пришлите ваше фото до того, как вы стали «за ЗОЖ», и фото после, а также расскажите о том пути, который вы прошли между двумя моментами, запечатленными на камеру. Может быть, вы стали стройнее, а может — мускулистее? А может, наоборот, от худобы пришли к здоровому весу? Автор лучшей истории получит приз. Правила конкурса читайте по ссылке.

— В 20 лет у меня началась булимия. Родители меня не понимали, считали это состояние дуростью. Сестра не знала, как мне помочь. Я осталась одна со своей бедой. То поправлялась, то худела. Чтобы хоть как-то держаться на плаву, закончила курсы по аэробике и работала инструктором.

После трех лет мучений наконец-то встретила своего спасителя. Сергей один понимал, что со мной происходит. Начал меня кормить. Я перестала думать о том, как выгляжу — Сергей любил меня любую, толстую и худую. Вот оно, счастье, когда тебя принимают таким, какой есть. Поэтому я полностью доверилась Сергею, вышла за него замуж.

Вторым человеком, который помог моему исцелению, стал мой ребенок. Ради него во время беременности я отказалась от фастфуда, сладкой газировки. Мне нравилось материнство, хотелось, чтобы детей было много. После Даниила на свет появились Матвей и Платон. Было тяжело, но мы справились.


Фото: из личного архива героини

Шли годы. Дети росли. А я нет. У меня началась депрессия. Надо было выходить из декрета, чтобы не отупеть и развиваться. Я восстановилась в институт на юрфак, снова устроилась фитнес-инструктором.

Мне стукнуло 35. Через пять месяцев предстоял выпускной в институте. Другие выпускницы были моложе меня, мне не хотелось быть на их фоне теткой с дряблым телом. Я увлеклась бодибилдингом. И на выпускном была стройной красавицей! Этот спорт увлек меня настолько, что я выучилась на тренера по бодибилдингу в БГУФК. Но и этого мне было мало. Я захотела испытать себя, пройти через весь ад подготовки и сушки, чтобы поучаствовать в соревнованиях фитнес-бикини и бодифитнес.

Три года я отдала этому спорту. Бодибилдеры меня поймут: когда ты готовишься к выступлению, тебя словно бы нет. Ты тренируешься, спишь и готовишь еду, которую надо разложить по контейнерам и рассчитать по калориям. Дети и быт остались на муже, спасибо ему за поддержку.


Фото: из личного архива героини

На первых соревнованиях я выступила неудачно: четвертое место. Вторые, третьи соревнования — и всегда четвертая. Как будто судьба меня испытывала: сломаюсь я или нет? И вот наконец-то! Я дважды стала вице-чемпионкой в номинации «бодифитнес свыше 169 см». Я была счастлива. Больше мне ничего в бодибилдинге достигать не хотелось.

Но на фоне соревнований снова проснулись мои детские травмы. Я «наела» 7 кг. Я поняла, что самой мне не справится — и пошла на терапию к психологу. Благодаря этому избавилась от пищевой зависимости, стала стройнее, не насилуя себя и не заставляя. Впервые за 19 лет обрела покой и гармонию.


Фото: из личного архива героини

В бодибилдинг возвращаться я не планирую. И дело не в том, что это сложно — трудности всегда можно преодолеть, подключить силу воли. Жалко детей лишать мамы, да и нездоровый это образ жизни. Если раньше у меня были изнуряющие силовые тренировки каждый день, то сейчас — три в неделю и только в удовольствие: пилатес, йога, одна силовая. То же с питанием: против строгой диеты с избытком белка, которая бьет по организму, — правильное питание с овощами, фруктами, но без фастфуда, мучного и сладкого. Про семью я уже говорила: во время подготовки мамы словно нет — она злая, голодная, нервная и уставшая. Такого для своих детей я не хочу.


Фото: из личного архива героини. Фото слева — во время соревнований по бодибилдингу, фото справа — то, как Виктория выглядит, отказавшись от выступлений.

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Теги: Минск
 
 
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Тренер и мама троих детей, 39-летняя Виктория Мальчинская из Минска рассказала о том, как от булимии и лишнего веса пришла к бодибилдингу и почему его оставила.
 
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