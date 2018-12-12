Выставка в Музее истории ВОВ расскажет о праздновании юбилеев образования БССР в разные годы

Временная экспозиция "Святкуем юбілеі: старонкі мінулага", посвященная 100-летию образования Белорусской Советской Социалистической Республики, откроется в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны 20 декабря, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель директора музея Анна Галинская.

По ее словам, временная экспозиция представит события, связанные с празднованием юбилейных дат образования БССР в разные годы. Через музейные предметы и экспозиционные материалы посетители смогут увидеть, как отмечали юбилеи, какие мероприятия проходили в эти дни, ознакомиться с содержанием газет и стенной печати, посвященной этой теме.

"Основной материал, представленный на временной экспозиции, относится к празднованию 25-летия и 30-летия образования БССР. Это объяснимо. Ведь, 1944-й и 1949-й юбилейные годы были самыми тяжелыми в истории празднования. В январе 1944 года Беларусь была только частично освобождена от немецко-фашистских захватчиков. А в январе 1949 года она еще не успела оправиться от последствий войны. Также частично будут экспонироваться и другие материалы, связанные с празднованием 40-летия, 50-летия и 60-летия БССР, которые хранятся в фондах Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны", - рассказала Анна Галинская.

Кроме того, будут представлены музейные предметы, положившие начало формированию в музее коллекции декоративно-прикладного искусства. "В январе 1949 года в Большом театре оперы и балета, состоялась выставка юбилейных подарков, преподнесенных правительству Белорусской ССР делегациями союзных республик бывшего Советского Союза, часть из которых была передана в музей, в том числе: РСФСР, Армянской ССР, Азербайджанской ССР, Литовской ССР, Латвийской ССР, Узбекской ССР, Украинской ССР по случаю празднования 30-летия образования БССР. Среди них поздравительные адреса, представляющие собой настоящее произведение искусства", - отметила замдиректора.

Анна Галинская добавила, что временная экспозиция "Святкуем юбілеі: старонкі мінулага" откроется 20 декабря в 15.00 и будет работать до 19 января. "Думаю, что наш проект заинтересует посетителей разных поколений, у белорусов постарше будет возможность вспомнить, как они сами отмечали эти юбилейные даты", - подчеркнула она.

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