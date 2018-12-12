﻿ Прогноз погоды Жлобинской метеостанции с 14 по 16 декабря. 21.by
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Прогноз погоды Жлобинской метеостанции с 14 по 16 декабря

13.12.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Прогноз погоды Жлобинской метеостанции с 14 по 16 декабря

14 декабря, в пятницу, по Гомельской области ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой снег. На отдельных участках дорог - гололедица. Ветер северо-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от 0 до 5 градусов мороза.

15, декабря, в субботу, будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха ночью от 4 до 9 градусов мороза, днем -6, -1.

16, декабря, в воскресенье, существенных осадков не ожидается. Ветер юго-восточный 4- 9 м/с. Температура воздуха ночью до 9 градусов мороза, при прояснениях столбик термометра опустится до -12. Днем будет теплее от -2 до -7 градусов.

За прошедшие сутки уровень воды в реке Днепр повысился на 3 см и на 13 декабря составил 112 см.

По материалам Жлобинской метеостанции подготовила Людмила КРИЧКО.

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14 декабря, в пятницу, по Гомельской области ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой снег. На отдельных участках дорог - гололедица. Ветер...
 
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