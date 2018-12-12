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Вынесен приговор по делу об убийстве двухлетней девочки

13.12.2018 — Разное | Слуцк Город  
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Вынесен приговор по делу об убийстве двухлетней девочки

Минский областной суд вынес приговор по делу об убийстве двухлетней девочки, произошедшем в Слуцке 29 января 2018 года, передаёт корреспондент SlutskGorod.

Действия сожители матери Максима Чижика квалифицированы по ч. 1 ст. 14, п.п. 1, 2, 6, 13 ч. 2 ст. 139 (Покушение на убийство двух заведомо малолетних лиц, с особой жестокостью, из хулиганских побуждений), п.п. 2, 6, 13 ч. 2 ст. 139 (Убийство заведомо малолетнего, с особой жестокостью, из хулиганских побуждений) УК РБ. Ему суд назначил наказание в виде 25 лет колонии усиленного режима. 

Матери погибшей девочки Екатерине Комар предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 159 (Оставление в опасности) Уголовного кодекса. Ей дали два года в исправительном учреждении открытого типа без наложения штрафа. Ранее Екатерина была лишена родительских прав в отношении оставшихся четверых детей. 

Екатерина полностью признала свою вину в рамках указанной статьи УК, Максим признал вину лишь частично. 

Решение суда может быть обжаловано в установленном Законом порядке. 


Slutsk-Gorod.by
Фото: TUT.BY

 
 
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Минский областной суд вынес приговор по делу об убийстве двухлетней девочки, произошедшем в Слуцке 29 января 2018 года. Сожителю матери Максиму Чижику назначено...
 
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