Вынесен приговор по делу об убийстве двухлетней девочки





Минский областной суд вынес приговор по делу об убийстве двухлетней девочки, произошедшем в Слуцке 29 января 2018 года, передаёт корреспондент SlutskGorod.

Действия сожители матери Максима Чижика квалифицированы по ч. 1 ст. 14, п.п. 1, 2, 6, 13 ч. 2 ст. 139 (Покушение на убийство двух заведомо малолетних лиц, с особой жестокостью, из хулиганских побуждений), п.п. 2, 6, 13 ч. 2 ст. 139 (Убийство заведомо малолетнего, с особой жестокостью, из хулиганских побуждений) УК РБ. Ему суд назначил наказание в виде 25 лет колонии усиленного режима.

Матери погибшей девочки Екатерине Комар предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 159 (Оставление в опасности) Уголовного кодекса. Ей дали два года в исправительном учреждении открытого типа без наложения штрафа. Ранее Екатерина была лишена родительских прав в отношении оставшихся четверых детей.

Екатерина полностью признала свою вину в рамках указанной статьи УК, Максим признал вину лишь частично.

Решение суда может быть обжаловано в установленном Законом порядке.